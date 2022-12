MAJA MARINKOVIĆ PROGLAŠENA KRIVOM: Taki Marinković snosi TROŠKOVE SUDA

Sukob koji je svojevremno izbio između Maje Marinković i Uroša Ćertića kada je on njoj vrijeđao oca, a ona njega udarila šoljom, dobio je nastavak i to na sudu, piše Espreso

Naime, kako prenose mediji, Taki Marinković danas je otišao do Rume u sud, kako bi bi platio kaznu za svoju kćerku Maju Marinković.

Taki se sada nakon nemilog događaja oglasio i otkrio detalje sa ročišta:

– Istina je, išao sam da platim kaznu u Rumu, u sud, Ćertić je tužio moju kćerku. On smije samo nad slabijima, a ono što je on radio, to ljudi zaboravljaju. Ne bih više da komentarišem, ne bih da takvoj osobi dajem prostor, da preko imena moje kćerke nešto dobije. Eto, neka iskoristi taj novac da vrati dug produkciji, pokazao je svojim bjekstvom ko je i šta je. – rekao je Taki.

Facebook komentari