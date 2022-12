BILAL BIJESAN NA MAJU NAKON PREVARE! “Dabogda vam Maja i Dalila bile snahe”

On je istakao da je Bilal zauvijek završio sa Majom Marinković, prvenstveno zbog toga što se nije svidjela njegovoj porodici, a potom i zbog njenog prisnog razgovora sa Filipom Carem.

Ja sam Bilalov dobar prijatelj. Bilal je bijesan, ali je dobro, on je javno ostavio Maju Marinković. Definitivno je, ja sam sa njim razgovarao. On se sa njom sprdao, dao je sebi zadatak da može da bude sa Majom i to je ispunio. Ostavio ju je jer se prvo ne dopada njegovoj porodici. A ovo što je uradilo sinoć je bilo stvarno grozno. Najveća kletva koja sad kruži Srbijom, dabogda vam snaje bile Maja Marinković i Dalila Dragojević Mujić. Neće joj oprostiti, jer je on iz patrijalhane porodice, piše Espreso.

Tu trenerku koju je kupio Taki, neka je kupi Caru, to će mu dobro stajati, on voli da nosi do koljena, Bilal to ne nosi. Maja je dno dna, sve je pokazala sinoć što je uradila. U nedjelju je pričala sa Darkom Tanasijevićem, šta je sve rekla… Porodica Brajlović i porodica Dragojević da slave još jednu slavu što su se makle ove dvije. Bilalov otac je mangup jedan o kome bi mogli samo da sanjate – rekao je Bilalov prijatelj u emisiji “Pitam za druga”.

