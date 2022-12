NJENO PONAŠANJE JE ZA KOMENTARISANJE STRUČNIH LJUDI! Nenad pokazao zube Miljani, Marija se uključila, pa oplela po CIJELOM LJUBAVNOM TROUGLU!

Rijaliti zvezda Miljana Kulić je u jučerašnjoj emisiji priznala da još uvijek gaji osjećanja prema Lazaru Čoliću Zoli, bez obzira što je u vezi sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Za samo par sati, zadrugarka je promijenila ploču i poželjela da se opet vrati didžeju iz Dervente, što je dovelo do ludila njenu majku Mariju Kulić, kao i Bebicu.

Danas je pjevačica Zorica Marković dijelila budžete, a tom prilikom je došlo do haosa. Naime, kada je došla do Bebice, obrazložila mu je zašto je dobio najmanji budžet, nakon čega je došlo do drame u koju su se uključile Kulićke.

– Srednji budžet daću i Bebici. Imamo korektan odnos. Ništa lično, imamo fenomenalan odnos. Tvoj je problem kako ćeš se ovde predstaviti. Mariji sam otvoreno rekla svoje mišljenje. Pitam se gde je Miljana Kulić u toj priči. Vi svi imate neke interese. Ja ne shvatam da ti pređeš preko nekih stvari ženi koju voliš. To nije ljubav, to je vrsta bolesti, opsesije ili nekog višeg cilja. U nekim momentima ispadaš dobar čovek, u nekim smešan. Ti si bio dobar prema Miljani, ali to ne znači da ona mora da poštuje to cijelog života. Ona ima pravo da bira, a ti si toliko uporan… Da li je to tvoja odluka ili ga Marija nagovara… – pričala je Zorica.

– Govori mi opet svašta vezano za Zolin i moj odnos, omalovažava me, kaže mi da je Zola za mene Veliki šef i doktor. Čim sam u dobrim odnosima sa Zolom, ona mi svašta govori. A ne znam odakle Bebici želja i volja da bude sa mnom, kad zna da volim Zolu – ustala je Miljana.

– Nema potrebe da se smiješ sada. Večeras ćemo pričati na “Pretresu nedjelje”. Nedjelju dana praviš budalu od mene – dodao je Bebica.

– Ne vjeruj mi šta pričam. Radim stvari iz inata Zoli, napravim grešku, a ti si mi greška. Hajde sad preskoči i uzmi pet piva za slavu za Zolu – rekla je Miljana.

– Ne, donijet će meni ove zadrugarke koje kažu da imam najljepši osmijeh – odgovorio je Bebica, što je naišlo na oduševljenje zadrugara.

– Ja sumnjam u sve i svašta, nešto tu postoji što znate samo Marija i ti. Ne aludiram na s*ks. I za Mariju srednji budžet – nastavila je Zorica.

– Zorice, samo ne znaš kako se Miljana juče žalila na ovog što je sad sa njim. Poslije intervjua je otišla kod njega. Njeno ponašanje je za komentarisanje mnogo stručnijih ljudi od mene, a takođe i Nenadovo. Ja nisam mjerodovna. Samo stojim iza toga da se Zola igra i ima pravo. A ponašanje njeno prevazilazi sve okvire ponašanja i rijaliti igrača, i majke, i kćerke, i djevojke… Šta je bre ovo? Danas kod jednog, sutra kod drugog… Zbog nje je ovaj rijaliti nazvan cirkusom! Neka radi gospođica šta joj je srcu drago! – rekla je Marija.

– Što nas nisi podržala kao Bebicu juče, očekivao sam palačinke bar – odgovorio je Zola.

– Ona kaže da hoće da budem srećna, da me Zola dovede do pobjede, a sada opet ludi. Šta ona hoće – rekla je Miljana.

– Pričala si jedno, sad drugo, samo je u tome problem. Odgovara ti Zolina igra, ja te podržavam u igri. A ne interesuje me više ni šta će Nenad da radi – dodala je Marija, piše Informer.

Facebook komentari