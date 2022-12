Dalila Dragojević ovo brutalno poniženje Verici Rakočević nikada neće zaboraviti: Kreatorka je ukopala kao niko!

Brojne javne ličnosti dale su tada sud na javnu preljubu koju je učinila Dragojevićka. Ona je sa svojim rijaliti-cimerom Filipom Carom prevarila svog tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića.

Na ovu situaciju nije ostala imuna ni poznata kreatorka Verica Rakočević, koja je svojevremeno dala svoj sud.

– To je tolika monstruoznost, ovo uopšte nije benigno. Da li je moguće da smo okruženi takvim monstrumima? To je moje jedino pitanje na tu priču, to su takvi monstrumi u ljudskom obliku. Ja pratim društvene mreže, kada pogledam to, ja govorim samo o toj ženi (Dalili) – rekla je Verica.

– Pitam se da li u jednom takvom ljudskom obličju postoji tolika količina bezosjećajnosti, toliko odsustvo empatije, tolika nemoralnost… Kad kažem nemoralnost, uopšte ne mislim na odnos s drugim muškarcima, nego na nemoralnost u odnosu na drugo ljudsko biće. Ja kad gledam te klipove, ja ne znam… Meni je to užas – dodala je kreatorka u emisiji.

Podsjetimo, Dalila Dragojević ostavila je svoju rijaliti-prošlost, kao i priču o propalom braku, ali i propaloj ljubavnoj aferi i posvetila se voditeljskom poslu i svojoj autorskoj emisiji, piše Kurir.

