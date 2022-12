“DOSTA JE! ULAZIM U ZADRUGU, IŠAMARAT ĆU JE!” Aleksandrina majka BIJESNA, pozlilo joj zbog kćerke i Cara!

Majka Aleksandre Nikolić, Slovenka Nikolić, ne osjeća se dobro nakon što je saznala da je njena kćerka noćas imala intimne odnose sa Filipom Carem.

– Nemam snage više da pričam, ne mogu. Doveli su me do dna, totalno su me pokopali! Ko imao s*ks?! Dajte, nemojte da me zaj*bavate?! – šokirana je bila Slovenka, koja je za Pink.rs zaključila da je Caru pošlo za rukom da namagarči njenu kćerku.

– Ostvario je Car svoj cilj, šta više da kažem? Ne mogu više ni reijč da izustim! Ja ne mogu ovo… Bolje da sam mrtva! Da me Bog uzme bila bih najsrećnija!

Kako kaže, ne može da dočeka da se za Novu godinu pojavi u Bijeloj kući i da svojoj kćerki, pred svima očita bukvicu zbog svega što je uradila u ovoj sezoni.

– Znam šta ću Aleksandri reći, Caru neću pružiti ruku, ni njemu ni nikom drugom. Nju da mogu da išamaram, bilo bi najlakše! Zaljubila se, vidite da ona ne zna šta više da radi. Ona misli da se i on zaljubio… Jeste, zaljubio se, kako da nije. Sluđena djevojka… Mogla je da bude dama do kraja, da se izbori, da bude ono što jeste, a ne da svako sada ispira usta sa njom – poručila je ona za Pink.rs.

