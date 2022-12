ZNA KADA ĆE DEJAN UĆI U “ZADRUGU”? Aleksandra STRAHUJE zbog bivšeg – Povjerila mu se u TAJNOSTI!

Zvezdan Slavnić i Aleksandra Nikolić osamili su se u spavaćoj sobi i ona mu se tom prilikom povjerila o čemu strahuje sve vrijeme.

– Kao što ja znam da ne može ništa da se desi sa Anđelom, tako ti znaš da može da se desi ovdje – rekao je Slavnić.

– Ja ne smatram da bi Dejan ulazio više ovdje – rekla je Aleks.

– Ma nemoj mi reći. Najbolje da neće, plus kompleks, plus namjerno dođe. Nemoj da me zaj**avaš – rekao je Zvezdan.

– Sjedim i čekam novinare, mislim da ulazi Dejan i kada kasni Milan – rekla je Aleks.

– Čega se ti sada plašiš -pitao je Miljan.

– Ničega – rekla je Aleks, piše Srbija danas.

