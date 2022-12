GADAN POTEZ NAKON INTIMNOG ODNOSA SA CAREM! Milica zgrozila naciju ovim postupkom: “Možda je to FETIŠ”

Milica Veselinović i Filip Car su prije nekoliko dana ozvaničili svoju vezu. Iako mnogi u Bijeloj kući tvrde da Car samo tjera inat Aleksandri Nikolić ovom ljubavnom pričom, novopečeni par se ne obazire na ove komentare i koristi svaki momenat da razmjenjuje nježnosti, piše Srbija danas.

Samo dva dana nakon što su ozvaničili vezu, Car i Milica su se zavukli ispod prekrivača i mnogi su posumnjali da su imali vrelu akciju.

Car je noćas razgovarao sa Milanom Miloševićem i tvrdio da nije došlo do intimnog odnosa, ali da je samo pitanje momenta kada će do toga doći.

Međutim, fanovi sumnjaju da Car nije bio iskren. S obzirom na to da se prekrivač sve vrijeme pomjerao, mnogi su zaključili da je došlo do vrele akcije. Fanove je zgrozilo to što se Milica i Car nisu okupali nakon što su završili sa ljubavnim igricama.

– Jel ima neka fora sa ovim izbjegavanjem vode poslije s*ksa? Možda je neki fe.iš, afrodizijak, moda… a do mog sela još nije stiglo – pisao je komentar na jednoj fan stranici.

