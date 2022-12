ALEKSANDRINI ADVOKATI STIGLI U VETERNIK! Dejan je OPELJEŠIO za 30.000 EURA – servirao joj hladnu OSVETU?

Pobednik “Zadruge 5” Dejan Dragojević navodno je ojadio svoju sada već bivšu djevojku Aleksandru Nikolić za oko 30.000 eura.

Naime, prije Nikolićkinog ulaska u šestu sezonu popularnog rijalitija, njih dvoje su živjeli kod Dragojevića u Veterniku, gdje su Aleks ostale lične stvari, a kako prenosi “Republika“, ostavila mu je i sav svoj novac na čuvanje, što je on tokom njenog boravka u Bijeloj kući navodno zloupotrebio.

– Otkako je Aleksandra ušla u “Zadrugu 6” Dejan raspolaže njenim novcem i troši ga nemilice. Prvo se baškario po Beogradu, čim je okusio slobodu, a onda je zapalio na egzotičnu destinaciju na kojoj se prepustio čistom hedonizmu. Odlučio je da sive jesenje dane zamijeni jednim kvalitetnim odmorom na tropskim plažama sunčanog Zanzibara. Sa sobom je poveo i brata Davida, s kojim je na ostrvu uživao za sve pare i to ne sam, već u društvu ni manje ni više nego naših djevojaka, koje su ih tagovale, pa su svi mogli da zaključe kako su tamo i muvali ribe – otkriva upućeni izvor za “Republiku” dodaje:

– Pored Aleksandrinog novca, koji troši, kod Dejana, osim njenih ličnih stvari, ostala su i dva skupocijena sata roleks – kaže izvor.

Ove navode je donekle potvrdila i Aleksandrina majka Slovenka Nikolić, nakon što je Dejan javno raskinuo s njenom kćerkom.

– Dejan mi je rekao da je puna soba Aleksandrinih stvari, da ne zna gdje će sa svim tim. Aleksandrin advokat je otišao u Veternik po te stvari. Uzela je telefon, dvije četkice za šminku, jedan puder, torbu… Izgleda su i njene pare bile kod njega, a ranije mi je on lagao da nisu. Bukvalno je tvrdio da nije kod njega. Nismo se čuli u vezi s ovim. Uopšte me nije zvao, posljednji put smo se čuli prije mjesec, mjesec i po. Zvala sam ga nekoliko puta, prekida mi vezu, izbacuje me… Sve je tu zakukuljeno, zamumuljeno. Ozbiljne igre se igraju oko mog djeteta da to nije normalno. Ima tu mnogo toga neispravnog, što neću još pričati, dok ne vidim da li su neke stvari istina, neke informacije koje sam ja dobila – progovorila je Slovenka za Pink.rs, pa oplela po Dragojeviću:

– Sve je ostavila tebi, sve ti preduzimaš, da ćeš ti riješiti sve što njoj bude bilo potrebno, ne znam o čemu pričaš ti to sada?!

Inače, zbog cijele situacije sa Filipom Carom Dragojević je priznao da ima psihičke krize. Međutim, potvrdio je i pisanja domaćih medija da planira da se pojavi u “Zadruzi 6” i suoči s bivšom djevojkom i dečkom koji mu je u prošloj sezoni rasturio brak, a u ovoj vezu, piše Srbija danas.

