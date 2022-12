ON FILIPA ZNA NAJBOLJE: Nakon bliskosti sa Aleks, oglasio se Carev prijatelj – “On još NE ZNA…”

Odnos Filipa Cara i Aleksandre Nikolić se iz dana u dan sve više razvija, a sada se oglasio i njegov najbolji prijatelj Bruno Uremović, koji je otkrio svoje viđenje čitave situacije, piše Srbija danas.

Svi su šokirani Aleksandrinom naglom promjenom, budući da je u Bijelu kuću ušla kao vesela i zaljubljena, te je stalno pričala o svom dečku Dejanu Dragojeviću.

Za sada se njihova bliskost zasniva na nježnim dodirima po rukama, poljupcima u glavu, gledanju u prolazu ili preko stola. Tokom prethodne večeri, ona je krišom svojim prijateljima priznala da osjeća da se nešto dešava i da se plaši da će uraditi nešto što ne treba.

– Ne znam šta bih rekao, znajući Cara, kod njega je sve moguće. Ovo sa Aleksandrom mu sve jako prija, vidi se po njemu, ali ne mogu da znam koliko će sve da ga drži. Mislim da to ne zna ni on sam… Ako je on srećan i ja sam! Vjerovatno će se nešto brzo desiti između njih, tako mi djeluje trenutno – izjavio je Uremović za Pink.rs.

Facebook komentari