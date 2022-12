“ODVRATAN! GROZOTA ŽIVA!” Majka Milice Veselinović ŠOKIRANA odnosom svoje KĆERKE sa Filipom Carem

Filip Car je prije dva dana vanrednim ubacivanjem postao zvanični učesnik šeste sezone Zadruge.

Iako su svi gledali u reakciju Maje Marinković, ipak se najviše oduševila njegovim dolaskom bivša djevojka Mensura Ajdarpašića, sa kojim je Car imao žestoke sukobe prošle sezone, Milica Veselinović.

Car i Milica su izuzetno bliski od kad se on uselio u Bijelu kuću, a svi govore o tome da je sigurno nešto više od drugarstva bilo među njima u spoljnom svijetu iako oni negoduju to, tvrdeći da su se samo dopisivali.

Sada se za medije oglasila i Miličina majka, Ana Veselinović, koja nikako ne podržava ovaj odnos njene kćerke sa Filipom:

– Razočarana sam i to je to. Šta da kažem… Dok ne vidim da li se promijenio njegov odnos prema djevojkama i dok ne vidim da li će poštovati moju kćerku, ja ne mogu da kažem da li se slažem sa tom vezom. Ne mogu to sada nikako da podržim, govorim na osnovu njegovih pređašnjih veza. Znamo svi kakav je bio prema bivšim djevojkama u rijalitiju! – rekla je ona i dodala:

– Odvratan! Grozota živa su mu bile veze u Zadruzi. Ja to nikad u životu ne mogu da podržim! Kakva bih ja to majka bila?! Neka prvo Car dokaže da se promijenio i neka se dokaže u odnosu s Milicom, pa ćemo vidjeti, za sada ništa ja tu ne podržavam – poručila je majka Veselinovićeve za Pink.rs.

