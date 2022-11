BOJI SE CAREVOG ULASKA: Bilal svjestan da je blizu KRAJ veze sa Majom – Pokušava da ga uvjeri u svoju LJUBAV

Maja Marinković progovorila je o provokacijama koje je upućivala Bilalu Brajloviću preko pjesama i imena za djecu.

– Pušim samo da se ponekad smirim, Taki ne brini. Ne bih se baš složila da konstantno peckam i provociram Bialla, okej znala sam to kad uhvatim neki pogled, ali u poslednje vrijeme ne. Te pjesme nisu zlonamjerne – rekla je Maja.

– Ona pjeva pjesme, on se je**o sa drugom – rekla je Jelena.

– Oduvijek pjevam te pjesme koje volim, okej iznervira se on, ali sam ja stvarno izgubila želju za svađanjem. Ništa ne radim namerno jer da radim, radila bih grublje kako što znam – rekla je Maja.

– Kako nije grubo što bi ćerki dala ime Maša – rekla je Ivana.

– Svako ima pravo na svoje viđenje. Ja to ime volim, te pesme volim, a na kraju će da ispadne da volim Janjuša. Suludo bi bilo da pomislim na Janjuša nakon onoga što mi se dogodilo. Ja kad se iznerviram mogu da kažem “e, videćeš, aha, aha, vidim te”, ali ne da bih podbola bivše sa kojima sam raskrstila svaku emociju koju sam imala – rekla je Maja.

– Smučile su mi se provokacije i sve. Pun mi je ku*ac buraz – rekao je Bilal Matoroj koja se ubacila.

– Je l’ to rijaliti ljubav?! Ja sa Sanjom nisam htjela da izađem iz rijalitija – rekla je Matora.

– Je l’ si ti okej? – pitala je Ivana.

– Nisam, vidjet ćemo. Volim je najviše, nevjerovatno koliko je volim – rekao je Bilal.

– Neću ja da ispadam vještica, znam šta ga muči. Ovako ne priča neko ko voli. Odgovori joj na pitanje – rekla je Maja.

– Je l’ ti nećeš bebu sa Majom? – pitala je Ivana.

– Kakvu bebu. Nisam otišla u aut, ja to ponekad Taki, neće doći do toga. Mi se volimo, ali još je rano što ne znači da u budućnosti neće doći. Malo smo se šalili i to je to, ne radi se na tome – rekla je Maja.

– Moju ljubav niko ne može osporiti. Idem na to da joj verujem, ali naravno da ne mogu skroz da verujem da je toliko zaljubljena, prebacuje mi, radi to za pesme, milion nekih primera. To ništa nije bio problem, ima nešto skroz levo – rekao je Bilal.

– Je l’ se pribojavaš da će Car ući? – pitala je Ivana.

– Da. Ja ne mogu sad iako mi govori da ćemo biti zajedno do kraja svega i ovoga, i posle, ja ne mogu da verujem da tu neće ništa biti. Oni su se poslednji put videli dve nedelje pre rijalitija i preknuli preko telefona. Da emocije ima neke prema njemu, to može samo ona reći, ja ne znam, ali sam u sebe siguran. Da li je ona sigurna u naš odnos isto ne znam. Kad sklopiš sve živo, nastane problem – rekao je Bilal.

– Ne gajim netrpeljivost prema bilo kome, niti ću reći nešto loše. Isto tako imam dečka u kog sam zaljubljena i koji se plaši jer zna da sam osvetoljubiva zbog stvari koje mi je učinio i to je istina, on zna kako razmišljam. Bila je sprdnja u početku, ali sam se zaljubila. Znam da ima emocije samo prema meni, ali ne bih volela da vidim situaciju koja mi ne odgovara, da više ikad pomisli da me povredi jer meni kad padne roletna… – rekla je Maja, piše Srbija danas.

– Crni snijeg – rekla je Ivana.

