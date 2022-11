TEK ŠTO SE RAZVELA, DANIJELA DIMITROVSKA OBJAVILA VIJESTI O VJERIDBI: Ognjen Amidžić će se zaprepastiti poslije ovoga

Vjeridba Danijele Dimitrovske tema je dana svih štampanih medija i svih portala, a glavni krivac za to niko drugi je do bivši model, danas vlasnica modeling agencije iliti ex supruga Ognjena Amidžića.

Naime, nakon razvoda od voditelja, manekenka je dosta korigovala svoje ophođenje u javnosti i gotovo da nema tajni pred pratiocima na “Instagramu”.

Sa njima sve detalje iz svog života dijeli, najpre kako ona i sin Matija provode vrijeme, kako se hrane, gdje se sve nađu u toku dana, a u jednom momentu, na iznenađenje svih ona je čak objavila i ambijent svoj stambenog prostora, koji je poslije razlaza sa Ognjenom korigovala iz korijena.

Tako smo vidjeli kadrove Danijeline spavaće sobe, kuhinje, pa i dnevnog boravka, a sada je ona otišla korak dalje.

Amidžićeva bivša objavila je vijest o vjeridbi i to svojoj, čime je čitavu javnost ostavila u čudu, jer još ni dokumentaciju o razvodu nije sredila.

Zapravo Danijela se poigrala jednom aplikacijom na Tik-Toku koja joj je navodno prognozirala ostvarenje novogodišnjih želja u narednom periodu.

Među odgovorima šta će joj se to obistiniti našao se al*ohol, novac čak dva puta i prosidba.

Vjeridba Danijele Dimitrovske i samu manekenku je iznenadila koja je duhovito prokomentarisala:

– Nisam bila spremna za ovo.

