MASKE PALE – Aleks i Zvezdan ISKRENO popričali o svom ODNOSU: “Neprijatno mi je, ali priznajem da…”

Nakon porodičnog sastanka, Aleksandra Nikolić je sjela da jede, a Zvezdan Slavnić joj je prišao. Sinoć se u emisiji “Pretres nedelje” povela tema o njihovom odnosu, nakon što je voditelj Milan Milošević pročitao sadržaj pisma koje je Uroš Ćertić napisao Anđeli Đuričić, a gde je naveo da se između njih dvoje nešto dešava.

Prijatno – rekao je Zvezdan.

– Hvala – odgovorila je Aleks hladno.

– Imamo problem? – začudio se Slavnić.

– Nemamo problem, šta… Ne znam da li da ti se obratim ili ne poslije haosa od sinoć – dodala je Nikolićeva.

– Ljuta si na mene? – pitao je on.

– Nisam. Ali danas kad sam ustala, oni meni kažu: “A, ti si njega ponudila kokicama, viršlom, ti praviš to”. Razumiješ – govorila je Aleks.

– Okej, ako ti misliš da treba tako – dodao je on.

– Ti meni nisi ništa uradio i tu ne postoji ništa, ja zbog tebe – odgovorila je Nikolićeva.

– Baš je bezveze. Mi ne provodimo cijeli dan zajedno, ali kad ti pričam, pričaj. Juče sam rekao i prekjuče. Ako tako vide, šta… Šta me boli k*rac – govorio je Zvezdan.

– U pravu si. Ali kažem ti šta je bilo, meni pričaju da sam ja kriva – rekla je ona.

– Ja ne želim da neko tako gleda na tebe. Onda želim da mi pošteno kažeš – rekao je Zvezdan.

– Ja nisam tebe tako pogledala nijedne sekunde, a ni ti mene. Ti i ja smo najmanje vremena ovde provodili zajedno. Ovako nešto površno, zezanje. Meni je krivo zbog tebe – dodala je Aleks.

– Nisam se ja iznervio zbog tebe ili mene, nego mi je pun k*rac, Uroš je prešao granicu, puštam ga već dva mjeseca – nastavio je Slavnić.

– Ja neću da zbog toga pokvarimo odnos – istakla je Nikolićeva.

– Ali ti si sad to uradila. Ako su tebi rekli da se tebi dovodi u pitanje nešto… Ja to ne vidim, niti ti to pokazuješ. Neko mnogo više pokazuje, gdje ja vidim, a ti to ne pokazuješ – govorio je on.

– Meni je jako neprijatno. Cveta ustaje sinoć i priča da ja tebe gledam, pa dođe i kađe Matoroj da si me nazvao žabom. Ja sam rekla da je iz zaj*bancije. Ja znam da sam čista, ti znaš da si čist – govorila je Aleks.

– Brendon kaže da si zaljubljena u mene, neko kaže da je Valentina, to mi je bolesno. Nema za šta da ti bude krivo, nisi ti tu bitna.

– Da je mjesto tebe tu neka Dragana, način njegovog ponašanja je kao neka djevojčica. Ne mogu više ni ja – pričao je Zvezdan.

– Zabole me uho šta će ko više da kaže – pričala je Nikolićeva.

– Niti te držim za ruke, niti te mazim, niti te češkam. Ja ću prije tebe da pogledam, nego Marka, ali ne radim ovo – govorio je Slavnić, piše Srbija Danas.

