“PRODALI MALOG ŽELJKA” – Ivan, Marija i Miljana skovali ODVRATAN PLAN prije ulaska u rijaliti – sve dogovorili?

Marija i Miljana Kulić napravile su navodno dogovor sa Ivanom Marinkovićem prie početka šeste sezone “Zadruge” kako da dođu do prvog mjesta i podijele novac na dva djela. Naime, majka i kćerka iz Niša nisu časile ni časa kada su čule da će da uđe u šestu sezonu. To je za njih bio okidač da osmisle pakleni plan. One su ga pozvale na tajni sastanak u Niš i tamo su sve dogovorili.

Satima su sjedili i razrađivali taktiku kako da oni budu centar “Zadruge 6″ i da se sve vrti oko njih.

– Svi znate da Marija pre nije mogla očima da gleda Ivana, on se njoj gadio kao čovek, imala je nagone povraćanja kada god ga je Miljana spomenula. Ona smatra da je on uništio život njene ćerke jer je Marija želela da Miksi dobije dete s nekim koga voli, u spoljnom svetu, a ne iz s*ksa u rijalitiju. Mržnja prema Ivanu nikada nije nestala. Vidite kako sada cvrkuću odjednom. Ona njemu nije dala da priđe sinu, a sada ona prva forsira priču da njen unuk treba da bude blizu tate, da treba da budu zajedno, da se zbliže i upoznaju. Ivan sada je kao brižan tata. Nacija ne vidi da su oni opasni glumci i da sve rade za pare. Svi su švorc, nema pas za šta da ih ujede, ovo im je zadnja šansa da zarade neke pare – počinje priču kućna prijateljica porodice Kulić koja je ogorčena jer je malo dijete upleteno u cijelu taktiku, pa je zate riješila da nam sve ispriča.

– Marija je mozak operacije. Ne misli mu ona loše, ona samo želi da ga osigura, da mu obezbedi nešto: Ja sam bolesna, Siniša je bolestan, Miljana nije normalna. Moje ćerke će sutra imati svoju decu. Ko će Željka da pazi? Mora da ima nešto. Sve ovo smišljam zbog mog čeda lepog”, pričala mi je ona jedno veče uz kaficu. Njene ćerke nisu bile za to, a ni Siniša. Ipak, njena je zadnja, a Miljana se sve slaže s njom ne pravi pitanje kada se radi o parama. A ona i dalje voli negde Ivana, pa joj je puno srce što će biti blizu sina. Marija je opasna taktičarka i sve je uspela da obrlati na svoju vodenicu. Nije bilo svađe ni reči od Siniše kada mu je rekla da će zvati Ivana kod njih na sastanak – nastavlja izvor, koji otkriva i kako će izgledati taktika paklene trojke koju su već počeli da sprovode u djelo.

– Marija i Miljana su pričale sa Ivanom i pao je dogovor da sve troje glume patetiku i ljubav. On se ozario kada je čuo da su ga majka i ćerka, zajedno sa njegovim sinom, uključile u igru za velike pare. Znaju da ljudi padaju na suze, decu, tužne priče. Sklopili su dogovor da dele pare od prvog mesta, ko god od njih troje bude osvojio prvu nagradu. Marija, Miljana i Ivan će sve da rade samo da ljudi glasaju za njih. Ivan će da glumi da voli sina, da mu jako fali, a Marija da je srećna jer je njen unuk konačno s ocem. Vidite i sami šta se sada dešava? Pa Ivan glumi tatu. Čuo se sa verenicom Jelenom preko Vajbera i ona mu je jasno rekla da su ljudi lili suze uz njega i sina. To mu je bila potvrda da su on i Kulićke napravili odličan plani da sve ide kako treba. Tek ćete da vidite kako on glumi. Ima da bude patetike kakvu Srbija nije videla. Neko od njih troje odnosi pobjedu, a onda pare dijele na dva djela – završava izvor blizak Kulićima, piše Srbija danas.

