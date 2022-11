ALEKS U NOVOJ AFERI, PONOVO RADI DEJANU IZA LEĐA: Skandal u Bijeloj kući, EVO ŠTA SE DESILO

– Kakav odnos imaš sa Aleks? – pitao je Mića.

– Nikakav – odgovorio je Marko.

– Da li spava na Dejanovom jastuku? – pitali su Stefanović i Sanja.

– Krajnje drugarski – nastavio je Marković.

– Cijela kuća priča da je Milica izdala Aleks za dron jer je vidjela ovo – ubacio se Neca.

– Na jastuku spavam jer ima neke zanimljive sijalice. Ovo su budalaštine klasične – nastavio je Marko.

– Ova tema je krenula prije neki dan, ja sam se iznervirao jer ju je Aleksandra nastavila. Došlo je do toga da je uzrok konflikta između Aleksandre i Milice to što je ona primijetila to odavno. Marko ima pravo da ima afinitete, ali Milica je primijetila da Aleksandra ima afinitete prema Marku – rekao je Ivan Marinković.

– Da li sam ja to rekla? To zadrugari pričaju, za jastuk, pričaju da on skloni Dejanovu sliku, spava na Aleksandrinoj. Meni se dolazi i priča – ustala je Milica.

– Ko? – pitao je Lepi Mića.

– Ja sam pričala još prošle nedjelje kod Drveta, detalje neće iznositi, to sam dala gledaocima, neću im dati priliku da se izvuku – ubacila se Sanja Grujić.

– Marko, spavaš na glavi Dejana, tako kažu. Kako bi se ti osjećao da si ti spolja, a neko to tvojoj djevojci radi? – pitao je Mića.

– Najopuštenije moguće, dok ne vidim nešto sa strane moje djevojke. Normalno bih se osh+jećao, najopuštenije moguće.

– Najnormalnije moguće smo pričali – istakao je Marko.

– Samo da se nadovežem na temu. Da ja nešto krijem, da ima neki flert, ne bih dala Marku da spava na jastuku mene i mog dečka. Da, uzeo je i spavao na jastuku, tražio je. Što se tiče Marka, gledaoci su upućeni u naše razgovore. Dva dana sam plakala zbog svojih postupaka, bila loše, on zna momak da se osejćam loše. Ovde ispada da ja treba da sjedim u ćošku, gledam u pod, nemam komunikaciju. Da porazgovaram sa lusterom, sa lusterom će me povezati – ustala je Aleks.

– Sve pada u vodu, jer te je Milica izdala odmah. Svaki put kad je trebalo da bude u odnosu sa nekom dhevojkom, nazivala si ga kerićem – skočila je Sanja.

– Ovako, poenta priče je da hoćete da me spojite sa bilo kim. Ćutite za neke veće stvari. Isto tako, nekome da se ja svidim ovdhe, nije moja krivica! – zaurlala je Aleks.

– Marko, da li si htio da isprovociraš nekoga? – pitao je Ivan.

– Ne, odgovorio je Marko.

Ivan Dragić je optužio Ivana da nije Aleksandri pravi prijatelj, jer potencira ovu priču.

– Da ponovim, ne mogu da zabranim muškarcima da im se sviđam. Svako ko bi ustao i rekao da mu se sviđam, uradio bi to zbog priče. Ja nisam glupa nimalo. Sa Markom sam napravila distancu, riješen problem – rekla je Nikolićeva, piše Novi.

