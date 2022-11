“ODRASTAO JE SA PUNO LJUBAVI, RASTE U SJAJNOG DEČAKA, HVALA KULIĆIMA!” Ivan oduševljen vaspitanjem sina Željka, pohvalio Mariju!

– Nisam gledao juče sve, ali sam pogledao jutros i juče. Kako se osjećaš nakon što si se po prvi put da kažemo temeljno upoznao sa svojim sinom Željkom?

– Poslije ovog poziva sam još volje. Jako sam srećan. Video sam Jelenu sada na pozivu i najvažnije mi je bilo ono što sam mislio a to je da Jelena nije promijenila svoje mišljenje. Nisam još stigao da kažem šta je Jelena rekla o Željku. Rekla mi je da je oduševljena i da je sreća i da je plakala. Rekla je da sam ja nebitan i da poljubim to malo plavo čudo – rekao je Ivan.

– Pohvala za porodicu KUlić, to dijete je sjajno i svi su oduševljeni njime – dodao je voditelj.

– Meni je važno kako smo mi ovde reagovali na to. Ne može to nešto da se sakrije i odglumi. Meni je danas drugačije, ne znam zbog čega. Juče kao da sam bio po dete u vrtiću a sada kada smo prespavali, kada nije bilo tih tenzija. Ja ne vidim sada razlog da neko ovo sve pokvari čak i da dođe do neke svađe, nema potrebe za tim. Ja sam i dalje za tu priču da sve to bude svakodnevnica. – rekao je Ivan i dodao:

– Nadam se da ćemo biti super svi… Možda ću biti nedorečen, nisam imao tremu, osećao sam se kao da je on tu već danima i da ga danima viđam. Ja moram da kažem da je Marija sjajna, ja sam domaćinski primljen u njihovu kuću. Ja sam bio smiren tada kada sam došao kod njih, a sada je bilo i bolje – rekao je Ivan.

– Da li ti se dopao Željko, kako je vaspitan, kulturan? – upitao je Darko.

– Pričao sam Zvezdanu, da sam radio pre rođenja ćerke u obdaništu, i radio sam kao neki profesor fizičkog za decu od 2 do 6 godina. Ja sam sa tom decom radio sve to, i ja sad Željka vidim kao dete koje voli da se igraju. Mene je iznenadilo, kakva je majka, otac i baka, čudno je da dete zna išta da kaže. Vidi se da se sa detetom lepo radi, i hvala im na tome. Super je Željko, normalno je dete. Vidi se da je odrastao sa puno ljudi oko sebe i da voli da se druži i to je sjajno. Verujem da će imati kosu kao Marija, raste u jednog lijepog i dobrog dječaka. Sjajan je… – odgovorio je Ivan.

– Da li ti je još žalije što si propustio toliko vremena sa njim? – upitao je Darko.

– Mislim da će mi u narednim danima i mjesecima biti žalije i žalije što sam propustio mnogo toga, i o tome sam sinoć razmišljao. – rekoa je Ivan, piše Kurir.rs.

