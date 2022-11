UDARIO JE TAMO GDJE JE NAJVIŠE BOLI: Maja pokušala da SAKRIJE svoju SLABU TAČKU – Znao šta treba da KAŽE

Zvezdan Slavnić došao je do Maje Marinković sa ciljem da je nagovori da spusti loptu i pomiri se sa Miljanom Vračevićem, piše Srbija Danas.

– On ne treba ništa dalje da govori. Meni je poenta ako on tebe komentariše, pa ako ti ne kaže: “J**em ti mater”, da li možeš da izdržiš to? – pitao je Zvezdan.

– Samo neka mi porodicu ne uzima u usta. Zašto on mene mora da komentariše? Može da kaže da smo imali dobar odnos, a da ružne stvari neće da komenatariše. Nemoj da me dira. Meni je žao, ali kao što je njemu njegova porodica sve, tako je i meni. On je meni prvi dirao – pričala je Maja.

– Ja sam pričao sa njim i kapiram… Ja ne mogu da lažem, on ako bude krenuo da priča radi kako misliš – dodao je Slavnić.

– Ja sam jutros razmišljala na tu temu, znači da ostavlja prostor da može sve tako da izgleda – rekla je Maja.

– Ajde, ja vidim da mu (Bilalu) je neprijatno – poručio je Slavnić.

