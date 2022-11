OBEZBJEĐENJE IZBACILO ALEKSANDRU NIKOLIĆ: Došlo do PESNIČENJA – izudarao je, oduzet joj SAV NOVAC!

Najaktuelnija zadrugarka Aleksandra Nikolić, glavna je tema u Beloj kući, a i van nje, zbog svoje veze sa pobednikom “Zadruge 5” Dejanom Dragojevićem.

Mnogi misle da taj odnos neće uspeti jer smatraju Aleksandru zavodljivom i osobom koja voli da flertuje, a sve to podgreva njen odnos sa oženjenim Zvezdanom Slavnićem.Aleks je i u prethodnim vezama imala probleme, a u velikoj ispovesti otkrila je da je bivši dečko pretukao i izbacio iz kola.

– Bivši dečko me je izudarao pesnicama. To je bilo pred ulazak u “Zadrugu 4”, izbacio me iz kola na granici, ostavio me bez novca, telefona, ostavio me je bez ičega… To se desilo jer je on meni rekao da ja imam provokativne oči i da sam pogledala u nekoga, eto to je bio razlog. Obezbeđenje me izbacilo iz auta, sreća što je drugarica bila tu, bili smo na Ohridu – ispirčala je Aleksandra tada i priznala da je abortirala dete oženjenom čoveku.Abortirala sam 2020. godine, to je nešto jako loše što sam uradila. Dosta sam imala loših stvari u životu koje sam radila, ali eto. Pričala sam o tome. Taj čovek je sakrio od mene da je bio oženjen, i kada sam ja rekla to on je rekao da to mora da se skloni. Kajem se zbog toga, jako. Zbog toga se najviše kajem. Sanjam nekada neke snove u vezi toga. Kada sam uradila to, sanjala sam svoju nerođenu bebu, stidim se, da mogu sada bih se sakrila ispod stola da mogu – ispričala je Aleksandra Nikolić,piše Srbijadanas

Facebook komentari