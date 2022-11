NEVJESTA ZAKUKALA: Još jedno baksuzluk na svadbi Maje i Bilala! BRAK PUCA kao bačena čaša!

Bilal Brajlović je tokom današnje proslave izgubio vjenčanu burmu, koju je Maja Marinković našla ispod stola, piše Srbija danas.

Njegovoj novopečenoj supruzi se desila ista situacija. Nevjesta je burmu izgubila ispred hotela, kad su njih dvoje cijepali jastuk i bacali perje.

– Šta da radim? – pitala je Maja.

– Naći ćemo. Odakle ovoliko iz jednog jastuka? – čudio se Bilal.

– Ne znam… Šta da radimo? – kukala je Marinkovićeva.

– Tražim, Majo, j*bem mu mater – nervirao se Brajlović.

– Stavit ću neki drugi prsten – rekla je Maja.

Podsjetimo, kada jedno od supružnika izgubi burmu, vjeruje se da je to loša sreća, te da uslijeđuje krah braka. No, u “Zadruzi” se to dogodilo i mladi i mladoženji…

