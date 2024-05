HITNA odluka produkcije – Stanija i OVA poznata dama iznenadile velikim POVRATAKOM u Šimanovce

Veliki povratak voditeljke Dušice Jakovljević obeleziće njena nova emisija koja startuje sutra od 22 časa na televiziji Pink!

Njen prvi gost u emisiji, za koju verujemo da će oboriti sve rekorde gledanost, biće svima dobro poznata rijaliti zvezda Stanija Dobrojević, koja će zajedno sa Dušicom progovoriti o svim aktuelnim temama koje intrigiraju javnostStarleta Stanija Dobrojević pojavila se sa dečkom Asminom Durdžićem u emisji ,,Premijera”, a nakon što su se rastali, ona je otkrila sve o njihovom pomirenju, ali i njegovom gostovanju u emisiji ,,Elita – Pitanja novinara”.

– Poslednji put kad smo se sreli u liftu, stvarno sam bila jako loše… Sad znam sve, vratila sam se iz Amerike i zamolila ga da proslavim praznike bez medijskog haosa i onda mi javljuje da gostuje na Pinku, ja sam bila na iglama kako će da prođe, nismo se videli pre toga, tek juče smo se videli… Šta će da kaže, na iglama sam, trpim ovu priču već mesecima, rekoh sad će biti neki haos, ali sada gledam sve drugačije – rekla je Stanija i dodala:

– Spremna sam na razne scenarije, kad su mi stavljali bubicu na Red televiziji, rekli su mi da gostuje, ja sam žurila kući da gledam, da ne bude kao upalim TV i kao oni na klupici, da su se pomirili. Ne da sumnjam u njega da bi uradio, ali u glavi sam šta god da se desi, nek se desi – objašnjava Dobrojevićeva,piše Srbijadanas

– Da li je istina da zida zgrade koje će nositi tvoje ime?

– Pa dobro, i da je sagradio tu vilu, dokle god se ovo ne završi, ne mogu da se opustim. Pričalo se da imamo skice, ali ne volim što on trči pred rudu i iznosi u javnosti, nekad može da se izjalovi, on se prvi put susreće sa medijima. Njegovi javni nastupi su surovi, nije kao ja sa medijima, ja sam fina, a on je drugačije, ali dobro, to je možda dobar spoj, balans – ispričala je Stanija..

