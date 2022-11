POTPUNO SE OSJEĆA PORAŽENO: Bebica OTKRIO u kakvom je ODNOSU sa Miljanom – Zola mu i DALJE PRIJETNJA?!

Nenad Macanović Bebica otišao je kod Drveta mudrosti u Rajski vrt i tom prilikom ogolio dušu o svom zamršenom odnosu sa Miljanom Kulić.

– Miljana i ja smo drugari, meni je jako teško kada vidim da je ona neraspoložena – rekao je Bebica, pa prepričao razgovor njega i Miljane nakon žurke:

– Ona je bila ljuta na mene, u jednom trenutku me je pozvala da popričamo. Njoj je teško, a meni još teže. Ja ne želi da dozvolim da se neko tako ophodi porema njoj, a nadam se da ona neće dozvoliti da bude povređena – rekoa je Bebica.

– Ti misliš da ona neće više biti sa Zolom? – upitao je Drvo.

– Mislim da neće, ona je meni tada rekla da se oseća mnogo poniženo i to je po prvi put da je to javno rekla – dodao je Bebica.

– Marija je više puta rekla da Miljana voli Zolu, kako ti gledaš na to? – upitalo je Drvo.

– Znam, ali smatram da nju to više ne zanima jer se ona okrene svaki put kada vidi da je neko izigra – rekao je Bebica.

– O Ivanu mislim da je jako loš čovek, o njemu stvarno nema lepe reči. On je mene jako povredio kada mi je pomenuo decu. Ja se trudim da provodim vreme i sa Željkom i sa mojom decom, a on dođe i kaže da se da dete u hraniteljsku porodicu, pa sram ga bilo – rekao je Nenad, pa prokomentarisao Zolu:

– Zola je… Ja bi rekao da je on dno dna, monstrum. On se tako ponaša prema devojci koja se toliko namučila prethodnih meseci, meni je to dno dna. Odvratno, ali to se vidi da je to on. Moram da kažem da ljudi ovde mnogo daju sebi na značaju, ali morao sam da ih postavim na svoje mesto. Rekao sam i Bokiju i Zorici sve. Neću da im ćutim nikome više, piše Srbija danas.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

