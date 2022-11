TRI BURNA DANA U APARTMANU NA VOŽDOVCU – Bebica i Marija konačno OTKRILI detalje svojih susreta

Upravo je počela emisija “Izbor potrčka”. Voditelj Milan Milošević je ušao u Bijelu kuću i odmah pokrenuo prvu temu o navodnoj aferi Marije Kulić i Nenada Macanovića Bebice, o kojoj zadrugari bruje još od prošle godine. Zorica Marković je danas izjavila da ima dokaze o ovoj aferi.

– Bebice, zašto si bacio takvu ljagu danas, kad je Zorica pričala ovo danas, samo si gledao u sto? Zašto dok se ljubiš sa Miljanom gledaš u Mariju? – pitao je Milan.

– Ja to nisam čuo. Zorica je rekla Mariji da p*ši meni, to je budalaština. Bolestan je um koji tako nešto može da kaže. Podrazumijeva se da je laž. Cijelo ljeto se proteže priča za Mariju i mene, ne znam kako to neko može da kaže. To više govori o Zorici. Vrlo je vulgarno od Zorice – odgovorio je Bebica.

To se provlačilo i u petici – rekla je Zorica.

– Marija, cijela Srbija bruji o tvojoj vezi sa Bebicom, Zorica kaže da zna apartman gdje ste se viđali – rekao je Milan.

– Ja nisam ništa htjela da kažem Miljani. Kad je Zorica počela da priča bljuvotine, Miljana i Nenad su ćutali. Nenad i ja smo non-stop bili zajedno kad je Miljana bila u bolnici, Siniši nije bilo dobro, Nenad poznaje Beograd u prste. Bili smo tri dana, onda sam zvala Sinišu da dođe. Nije vrstan u Beogradu što se tiče vožnje. Tri dana smo bili u apartmanu na Voždovcu, u taj isti apartman su došli Siniša i Željko. U Nišu takođe, ako treba da se ide do bolnice, kupovine, Željka vodi do vrtića. A to što pričaju ljudi, mogu da jedu g*vna. Zorica je mene i u pretprošloj sezoni vrijeđala kad sam je navela za nešto, pričala mi da sam k*rva. A ja sam joj i kad sam ušla rekla da je prema meni ispala dvolična. Mi smo majke i trebalo je da gleda mene. Poslije mi se izvinila. I prošli put mi je pričala da sam dr*ljetina, k*rvetina. Mene ne interesuje šta Zorica priča. Ja nju nisam napala i govorila: “K*rvo”. Riječ je bila dvoličnost. Smatram da je dvolična, a ona skočila i kaže mi onakve stvari. Zorica je pričala da voli mlade muškarce, ja ne volim. Prvo, to je momak moje kćerke. Takve stvari u mojoj porodici ne postoje, to su za mene boleštine. A Bebica ćuti na sve – govorila je Marija, piše Srbija danas.

