SINIŠA SAZNAO ZA SUSRET BEBICE I MARIJE KULIĆ U APARTMANU – pobjesnio: “Otišao sam odmah u DELTU danas”

On je otkrio kako se osjeća povodom kćerkinih turbulentnih odnosa sa od juče sadašnjim dečkom, Nenadom Macanovićem Bebicom, kao i kako komentariše njeno prisno druženje sa bivšim momkom Lazarom Čolićem Zolom. Takođe, Siniša se osvrnuo i na bitke koje Marija Kulić vodi od kako je ušla u Bijelu kuću, piše Pink.rs.

Siniša je otkrio šta misli o Miljaninom osnosu sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom, kao i sa sadašnjim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom. Priznao nam je da li i dalje podržava Nišlijskog zeta.

– Ništa ne mislim o njihovom odnosu, ne interesuje me iskreno da vam kažem. Naravno da i dalje podržavam Bebicu. Bebica nije kockar i to odgovorno tvrdim. Išao sam u Deltu danas. Kažu ljudi da je sa Miljanom pio kafu i da su otišli. On se dečko ne odvaja od nje, od nas. Nisam u njenoj glavi, mene rijaliti ne interesuje. Moje mišljenje je da se igra sa Zolom, i ono sinoć što je rekla u intervjuu podržavam – naveo je Kulić.

Nije mogao a da ga ne prokomentariše današnju svađu svoje supruge Marije Kulić sa pjevačicom Zoricom Marković koja je izjavila kako posjeduje dokaze da je njegova žena se*sualno opštila sa Bebicom u jednom apartmanu.

– Čuo sam u pušionici to. Od toga nema ništa o tome i ne razmišljam uopšte u tom pravcu, ne vjerujem u to – izjavio je Siniša, piše Srbija danas.

