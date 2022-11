POSTOJE DOKAZI: Mariji Kulić PRIJETE zbog AFERE sa Bebicom? Otkrila da su bili INTIMNI, poznata i ADRESA APARTMANA?

– Zorica radodajka, znaju je svi odlično – drala se Kulićka.

– Tebe su je*ali, a ti samo izmišljaj, ja sam dva puta bila u Nišu – rekla je pjevačica, pa dodala:

– Matora fuko, Bebica, Bebica, voliš samo pare. Tebi Bebica zida i još te je*e, doneću adresu i apartman u kom te je je*ao Bebica – istakla je Zorica bijesno.

– Kome si dala prvo dijete? O tome pričaj karakondžulo jedna, teleća glavo – rekla je Marija.

– Kod mene su i prvo i drugo. Ti ceo život glumiš dobru majku i ljubomorna si na mene – rekla je Zorica.

– Znam šta si radila kad si išla kod Kristijana, pa si se žalila na Ivana Marinkovića. Družiš se sa Miljaninim neprijateljima koji joj žele loše, a Zola te je*e, ti nemaš tip, samo da je mlađi – rekla je Marija.

– Tebe će. Ja sam kao majka štitila tvoje dete. jelenu Golubović sam polila kad je uvredila Miljanu – rekla je Zorica.

– Nemoj da ja bijem tuđe bitke. U stanju u kom je ona bila ovde – rekla je Zorica.

– Zorice on igra igru, sinoć je otišao kod Anite – rekla je Miljana.

– Ma ćuti bre, ko priča o Zoli, pričamo o djetetu! On da uzme dijete – rekla je Marija kroz suze.

– Vrlo dobro znaš da sam prijatelj i tebi i ovom detetu. Ja sa Zolom pet reči nisam progovorila. To što ti misliš da sam je ja podržala, kao što si ti sinoć rekla, zbog nje… Dala sam istu dozu podrške kao ti, možda čak i manje – rekla je Zorica.

– Ja sam to rekla irončno jer to nije sreća. On nju neće – rekla je Marija.

– Ja to znam, ženo! Ne mogu da podržim, meni Miljana po glavi može da se*e, ja joj reč neću reći, a ti po meni možeš da se*eš, da me vređaš! Ona se trese, ženo, a ti nisi bila tu – rekla je Markovićeva.

Nakon rasprave, Zorica je napustila pušionicu, a Marija se obratila Miljani.

– Ti uopšte ne slušaš šta on priča za dijete – rekla je Marija Miljani, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u videu.

