MARIJA ODUSTALA, DALA BLAGOSLAV ZOLI I MILJANI! Neće se više miješati, ali MORAJU da ispune OVAJ USLOV

– Marija, je l’ ti ide na živce što se Bebica naslonio na zid i ćuti? – pitao je Darko.

– Da, ja sam rekla u studiju, Zola je harizmatičan, Nenad je ozbiljan i porodičan. Nenad je imao porodicu i decu, zna šta je život. Zola kad je napunio džepove para video je šta je život. Hoćeš da se ženiš kad se završi rijaltii da pravimo svadbu? – govorila je Marija.

– Sa Miljaninim ovakavim stavom nikad, mora da pokaže neke stvari zbog same sebe. Marija, mnogo dobro se znamo i razumemo – rekao je Zola.

– Ako smatrate da posle svih uvreda treba da se družite, vi se družite – rekla je Marija.

– Je l’ si iskrena kad kažeš: “Družite se i to je to” – pitao je Darko.

– Da, samo neću da dozvolim da ponižavaju Nenada. Smatram da većih kvaliteta ima, da pomogne – govorila je Kulićeva.

– Jeste, vredniji je od mene, a za druge stvari ne znam. Ona je slična meni – rekao je Zola.

– Da, zato si joj zanimljiv, meni nisi. Možda za nekog druga, ali za životni izbor treba da bude ovaj (Bebica). Ti ne voliš da ona bude srećna, ti ne znaš koliko on nju pazi – dodala je Marija.

– Znam, ali ona mene zove i plače i kaže: “Ja volim tebe, mene on ne zanima i majka me tera da budem sa njim, oni utiču” – uzvratio je Čolić.

– Nema smisla da se igra sa njegovim emocijama jer Bog vraća sve – rekla je Marija.

– Marija, ona tebe kad je poslušala i vratila se njemu otipla je kući. Ona to nije mogla da podnese. Zašto se svađala? Ja sam bio uzrok jer nismo bili zajedno, ona nije mogla da podnese tvoj pritisak – pričao je Zola.

– On je previše ozbiljan, Miljani to ne odgovara. Ja sam došla da mu kažem da ne ide više sa njom, to je završena priča. Ona se druži sa tobom, rekla je da neće da bude sa njim, ja neću da ga vidim da ide za njom i da moljaka. Ne treba deca da gledaju kako se on ponižava zbog jedna Miljane Kulić. Zašto ga je uvela da ponovo radi takve stvari kad ima emocije prema tebi? On to nije zaslužio, nisi ti kriv. Mene duša boli za njega. Nije on ni prvi ni poslednji koji je ostavljen, ali na ovaj način nema smisla – govorila je Marija.

– Marija, nikad nisi bila realna u našem odnosu, pa si dobila nekog koga ne možeš ni da nacrtaš, a opet imaš suze u očima. Kako komentarišeš odnos sa njegovom porodicom? – rekao je Čolić, piše Srbija danas.

– Meni je žao njega, nije to zaslužio. Pisao je ženi da hoće da ih vidi, više puta – dodala je Kulićeva.

