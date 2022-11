MISLIO SI DA ĆU JA ZBOG TEBE SJEĆI VENE: Misica poslala jasnu poruku Kariću

Naime, ona je u društvu svog frizera i pjevačice Ane Nikolić izašla u grad gdje je do ranih jutarnjih sati nazdravljala, igrala, pjevala… Pjesma koja ju je posebno pogodila te koju je objavila i na svoj Instagram stori je numera Aleksandre Prijović “Ja sam odlično”, a njeni pratioci su zaključili da njome poručuje bivšem dečku da joj više nije stalo, piše kurir.

Ja sam odlično

Mislio si da ću ja zbog tebe sjeći vene, no, no, no Kažu da ti loše ide poslije naše veze. Da te ovih dana rade samo tužne pjesme. Kažu to, pa nisi valjda propao. Ko bi rek’o da će tako loše da ti krene. Mislio si da ću ja zbog tebe sjeći vene. No, no, no. Ja otišla, ti ostao. Nismo bili ista liga, ništa lično. Zato nađi sebi nešto slično. A ja sam odlično, jer mi više nije stalo. A ja sam odlično, da je bolje ne bi valjalo. A ja sam odlično, a ti pitaj se, budalo. Da li te u meni ostalo. Malo, malo, malo Kažu da te pola nema, da si svoja sjena. Kad te pitaju za mene zaplačeš k’o žena. Kažu to, jedva si preživio. Ko bi rek’o da će tako loše da ti krene. Mislio si da ću ja zbog tebe sjeći vene. No, no, no. Ja otišla, ti ostao. Nismo bili ista liga, ništa lično. Zato nađi sebi nešto slično. A ja sam odlično, jer mi više nije stalo. A ja sam odlično, da je bolje ne bi valjalo. A ja sam odlično, a ti pitaj se budalo. Da li te u meni ostalo. Malo, malo, malo…

