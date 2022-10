NAPRAVILI SU MI NOS OD REBRA! Bivša učesnica “Zadruge” prošla PAKAO zbog ljepote, išla je pod nož SEDAM puta!

Dragana Mitar operisala je nos čak sedam puta! Bivšoj učesnici “Zadruge” je tokom posljednje operacije doktor morao da izvadi hrskavicu iz rebra i stavi je u nos, kako ne bi ostala bez njega!

Dragana Mitar nakon sedme operacije nosa:

– Konačno sam zadovoljna svojim izgledom! Namučila sam se da bih imala nos kakav želim. Prošla sam kroz pakao, trpjela bolove… Mogla sam da ostanem bez nosa, kao Majkl Džekson, koji pred kraj života više nije imao hrskavicu – započinje priču Dragana i objašnjava kad su počeli njeni problemi:

– Prije nekoliko godina sam poželjela da imam manji nos, pa sam otišla kod doktora. Nisam željela da mi ga lomi, pa mi je isturpijao kost. Međutim, poslije intervencije je bio veći! Vratila sam se kod doktora i tražila da to ispravi. Tada mi je slomio nos, turpijao ga i izvadio dio hrskavice, piše Informer.

Poslije samo nekoliko dana uslijedile su nove muke! Pojavilo joj se udubljenje na lijevoj strani nosa.

– Ispostavilo se da mi je izvadio više hrskavice s jedne nego s druge strane, pa sam imala rupu. Bilo je strašno! Otoci su počeli da se premještaju s jednog na drugo mjesto, izgledala sam katastrofalno. Pala sam u depresiju, nisam željela da izlazim iz kuće – kaže bivša “modelsica”, koja je zbog toga i treći put otišla pod nož:

– Doktor mi je dao lokalnu anesteziju, zatim sjecnuo dio ušne školjke i izvadio komadić hrskavice, koju je stavio u nos. Na tom mjestu mi je koža bila stalno crvena. Ludjela sam zbog toga!

Dragana je loše prošla i na naredne tri operacije.

Na prvoj operaciji su mi turpijali nosnu kost, na drugoj ga lomili, a na trećoj vadili hrskavicu iz ušne školjke.

– Nos me je stalno svrbio, imala sam oštećenja, brazde… Na sredini je bio previše širok… Bila sam očajna, pa sam promijenila ljekara!

Ona je 18. oktobra u jednoj privatnoj klinici u Beogradu sedmi put operisala nos i za to platila čak 10.000 evra.

– Doktor mi je uradio skener, da bi video šta je sve tačno izvađeno. Unutra je sve bilo oštećeno! Uveo me je u totalnu anesteziju, napravio rez ispod desne dojke i iz rebra izvadio dio hrskavice, koju je detaljno obradio u mašini. Potom je hrskavicu ubacio u nos, da bi imalo šta da ga drži. Operacija je trajala čak 11 sati! – kaže Dragana, koja i dalje ima bolove u predijelu rebara:

– Bolio me je rez, kao i rebro, jer su tu nervni završeci. Nisam mogla lijepo da udahnem vazduh, disala sam plitko. Ni sada ne mogu da se sagnem do poda, jer me boli. Doktor mi je rekao da će tako biti naredna tri mjeseca, pieš Informer.

