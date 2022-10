OBRNUO IGRICU – SAD ON NJU NEĆE? Miljana se nakon svega VRATILA Bebici – BEZUSPJEŠNO pokušavala da se POMIRE

– Iz Niša si došao, šta ima novo? – pitala je Miljana, piše Srbija danas.

– Išao sam u Niš sa Željkom kod zubara, imala je operaciju Marija masno tkivo. Sve je okej, Siniša ide sutra – dodao je Bebica.

– Mama ne ulazi? – upitala je Miljana.

– Ne znam, ide u subotu da skida konce. Siki je opet u depresiji – rekao je Bebica.

– Je l’ sam ja uradila nešto? – upitala je Miljana.

– Katastrofa si. Praviš budalu od sebe ovdje, strašna si – rekao je Bebica.

– Ništa nisam uradila Nenade – rekla je Miljana.

– Bolje da si uradila. Ali dobro ti to voliš. Non stop sve sam gledao, razgovore sam pratio. Nemaš potrebe da me diraš, možeš da se smiješ koliko hoćeš – rekao je Bebica.

– Je l’ me voliš? – upitala je Miljana,

– Kakve to veze ima. Što se smiješ ne razumijem? Gora si nego prošle godine, ozbiljno ti kažem. Sama znaš šta radiš – dodao je Bebica.

– Pogriješila sam, 7 mjeseci je predamnom da ne napravim iste greške – rekla je Miljana.

– Najgora si, pravi te budalom. Od kako si ti ušla non stop sam na strimu, imaš kažeš 7 mjeseci pa se popravi. Piješ koka kolu i guaranu, stvarno te ne razumijem. Lijepo se oporaviš, onda se sama uništavaš. To je tvoj izbor – rekao je Nenad.

– Šta nisi sa mnom? – upitala je Miljana.

– Pa je l’ trebam da budem? – rekao je Bebica.

– Volim i ja tebe – kazala je Miljana.

– Vidio sam i to. Lijepo sam ti rekao sve, kad neko voli da bude budala, uvijek će biti. On je za tebe doktor – rekao je Bebica.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

