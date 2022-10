KRISTIJAN GOLUBOVIĆ PRIVEDEN! Prijavljen za TEŠKE TJELESNE POVREDE – TRUDNA Kristina bila tu sve vrijeme

Kristijan Golubović je diskvalifikovan iz šeste sezone Zadruge, te je pravo iz Šimanovaca došao kod nas u emisiju “Između dve vatre“, autorki i voditeljki Nevene i Miljane Arsić u video produkciji portala Srbijadanas.

Golubović je prvi put govorio o snimku koji je šokirao sve, a nastao je nakon njegove diskvalifikacije, kada je policija došla na rampu u Šimanovcima i privela njega i Emila Kamenova čemu je prisustvovala i njegova trudna vjerenica Kristina Spalević koja je došla da ga vodi kući nakon diskvalifikacije.

Golubović je otkrio detalje razgovora u policijskoj stanici, kao i da je policija došla po pozivu nakon prebijanja Uroša Ćertića koji je prijavio teške tjelesne povrede u Urgentnom centru.

– Uroš je za mene jedna mala pahuljica snijega koja je pokušavala da izigrava lavinu, a to je izgleda njegov životni moto, da ljude provocira, da se bavi sadizmom, sa uništavanjem stvari, to me je jako iritiralo – počeo je Golubović, pa objasnio šta se dogodilo nakon obračuna:

– On je kukao jedno šest sati i lupao kamenom o velika vrata, on je smislio plan. Ništa se nije dogodilo, dobio je po drugi put ćuške, i govorio je da sam ga ponizio drugi put, “sad više ne mogu da maltretiram ljude, jer ću svaki put dobijati ćuške, a oni njemu (Kristijanu) ne rade ništa” i onda je on napravio lažnu frku!

– Prijavio je da ima potres mozga, polomljena rebra, polomljene ruke i noge i onda je insistirao da ga izvedu u Urgentni. Kada je došao u Urgentni centar prijavio je povrede od batina – pričao je Golubović:

– Ljudi su morali po službenoj dužnosti da dođu na lice mjesta i da provjere, jer se čovjek žali u Urgentnom centru na povrede od batina, oni su morali da pitaju “Ko te je tukao?”. Ljudi su uzeli snimak i samo su čekali da vide te povrede koje je on prijavio da ima. On se žalio na potres mozga, na slomljena rebra, polomljenu šaku i povrijeđenu ruku. Oni su uradili sve analize i vidjeli da on na glavi ima jednu malu čvorugu kao otprilike nokat – objasnio je Golubović, piše Srbija danas.

– Mene je policija sačekala ispred i rekli su mi “Mi imamo prijavu od jednog zadrugara koji se prijavio u Urgentnom centru da si ga teško povrijedio. Mi čekamo nalaze njegovih povreda, da bi tužilac po službenoj dužnosti mogao da vidi da li da te tereti za te povrede i za taj čin ili ne”. Kada su oni shvatili da je klovn imao vodu u nosu i da to nisu bile suze i krv, rekli su mi da idem kući – rekao je Kristijan u emisiji “Između dve vatre”.

Cijelo gostovanje Kristijana Golubovića, pogledajte ispod ovog teksta:

