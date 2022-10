LUNA ĐOGANI JAVNO PRIZNALA KOJI TRENUTAK JOJ JE BIO NAJTEŽI U ŽIVOTU: To je nešto što nikada ne prolazi, uvijek je ista TUGA

Naime, Lunu su upitali koji je bio najsrećniji, a koji najtužniji momenat u njenom životu. Ona je tada iznenadila sve i pomenula svoje roditelje, pjevačicu Anabelu Atijas i densera Gagija Đoganija.

“Najsrećnija sam definitivno bila kada sam dobila svoju kćerkicu, to je najljepši osjećaj na svijetu, ne može da se opiše”, rekla je Luna u emisiji “Ami Dži šou”.

“Nesrećnih je bilo više, a najteže mi je bilo kada su mi se roditelji razveli. To je nešto što nikada ne prolazi, kada pomislim na to, uvijek je ista tuga. Pomirila sam se sa tim, naravno, kao i svako ko je prošao kroz to, ali mi je ostalo to da mi je žao što nije onako kako sam ja željela da bude”, priznala je Luna, pa se nadovezao pjevač Bane Bojanić:

“Moji su razvedeni 20 godina, ali to ostaje.”

“Ta porodica na okupu fali, ja bih voljela da to imam”, dodala je Luna, piše Kurir.

