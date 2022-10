TO JE OČEKIVANO OD NJEGA – Miljana Kulić raskrinkala Zolu i javno obijelodanila njegov tajni plan, sada je sve jasno

Miljana Kulić razgovarala je sa Drvetom mudrosti i tom prilikom otkrila je kako gleda na susret sa bivšim momkom Lazarom Čolićem Zolom.

– Drvence, mnogo mi je lepo, upoznajem ljude i vidjet ću kako će sve to biti – rekla je Miljana, pa prokomentarisala Zolu.

– Ja njega ne vidim, i ne želim da ga vidim. Ne bih ni ti Drvence, ni Darko da me pitate za njega. On mene ne zanima iako mi svi dolaze i govore sve o njemu i tom odnosu kojeg je imao. Mene ne može da povrijedi ništa ni on, niti ta Ina, vjerujem da ona pravi priču sa njim da bi opstala u rijalitiju. To je od njega očekivano – dodala je Miljana.

– Kakav ti je odnos sa Ivanom Marinkovićem? – upitalo je Drvo.

– Mi nemamo odnos, nema tu ni želje ni emocije za nečim drugim. Pomirila sam se sa tim da on ne postoji ni u mom ni u Željkovom životu. Ja njega shvatam kao sprdnju. On mene savršeno ne interesuje – odgovorila je Miljana pa se osvrnula na Maju Marinković

– Oni nisu u vezi, a polivaju se. Iskreno jesi zanimljivi ali to je Maja. Biće tu svega – rekla je Miljana, piše Alo.

