Zvijezda “Prijatelja” u 53. godini spremna za brak: Želim biti suprug i otac, nije me strah

U razgovoru za People glumac je, osim priče o ovisnošću, govorio i o svom emotivnom stanju.

“Sve je to zbog mojeg straha. Prekidao sam veze, zaruke zbog toga što bih pronašao način da u meni dragim ljudima nađem nešto što ne valja”, ispričao je.

Perry je priznao kako je imao veliki strah od ljubavi, ali ga je uz silan trud uspio pobijediti.

“Svi imamo mane. Međutim, ja sam uvijek bio taj koji je prvi napuštao. Bilo me strah da će me druga osoba uništiti. Prebrodio sam ga. Učit ću sve u hodu. Više nemam interesa biti s nekime ko me ne zanima u potpunosti. Sada ću se posvetiti samo onima u koje se zaljubim i s kojima me neće biti strah stvari koje su me proganjale do sada”, dodaje.

Najmanje je bitan novac jer tu se najviše opekao.

“Mnoge žene su htjele moj novac, a nije ih bilo briga za mene. Vjerujem da bih bio dobar otac. Veselim se budućnosti i tome da bih mogao imati djecu i biti u braku”, rekao je. prneosi “Klix“.

