DALILA DONIJELA ŽIVOTNU ODLUKU ZBOG KOJE MOŽE MNOGO DA SE KAJE: Nema nazad, sada je već UČINJENO

Dalila Dragojević, bivša zadrugarka i učesnica pete sezone najgledanijeg rijaliti formata u regionu, nakon svih emotivnih brodoloma koje je doživjela u proteklom periodu, ne želi da se oda lošim emocijama i raspoloženju, te se trudi da živi punim plućima.

Dragojevićka je poznata po drastičnim promjenama u životu, a ovoga puta je donijela vrlo, za nekoga bolnu odluku i riješila da svoje tijelo ukrasi novom tetovažom.

Na svom Instagram nalogu se pohvalila da je umjetnički rad u procesu i svoje fanove bacila u trans.

Takođe, Dalila je sa svojim pratiocima podijelila i dio razgovora sa svojim tattoo majstorom, te je sve nasmijala do suza.

Tetovira me čovjek i pita da li me boli. Rekoh: ”Čovječe dragi, više me je boljelo što su me neki ljudi ujeli za srce. Samo tjeraj! ” – napisala je ona.

Kakva sličica će se naći na njenom tijelu, ostaje nam da ispratimo u narednom periodu, piše Espreso.

Facebook komentari