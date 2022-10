ŠOKANTNO OTKRIĆE! Brendon konačo OTKRIO pravi RAZLOG MRŽNJE prema Neci: Od SRAMOTE jedva izrekao

Zadrugari u Nominacijama imaju su prilike da biraju između Jelene Golubović i Nece Lazića, a voditelj Milan Milošević dao je riječ Brendonu Radonjiću da otvori ovo veče, piše srbija danas.

– Jelenu znam odavno, gotivim je. Smatram je dobrom osobom za rijaliti i nikad nismo imali konflikt, a bili smo na više mjesta zajedno. Sa Necom sam imao sukobe prošle godine i htio sam da se igram sa njim, pa me je bilo blam što imam situacije tog tipa. On se popravio i uz Pecu, koji je mnogo gotivniji od njega, se smirio i čak me ne iritira u zadnje vrijeme. Ja ću svakako poštedjeti Jelenu. Malo je utihnula, ali nema veze – rekao je on.

Sljedeća ja nominovala Maja Marinković.

Ovo su mi dragi ljudi. Na početku rijalitija smo imale svađe, mislim da mi je sudila na osnovu priča iz spoljnog svijeta. Jelena će meni uvijek biti zanimljiva – rekla je Maja.

– Vi svi pričate Jeleni iza leđa, ne ti, ali pričate da ona ne postoji nigdje, kao da je zamrla. Večeras će svi da ustanu i da kažu da je super, a svi joj iza leđa govore da ona ne postoji, da je Uroš nije napadao – dodoa je Milan.

– Jelena ima svašta pametno da kaže, ali mislim da ona neće da se troši. Mislim da dosta ljudi nju ne podnosi, ali neće da ulazi u svađe sa njom, jer je Jelena u stanju da ih otjera na kapiju. Jelena je po meni top za rijaliti, ali mislim da se čuva za nešto jako. Ja kad imam sukob riješim odmah, sa njom zaista nemam. Ja svako jutro pričam sa njom na krevetu. Debela bebica moja, Neca… Nikad nismo imali sukob. On ima više m od većine ljudi ove sezone. On je u stanju svakome da se suprostavi, svako treba da ima svoj stav. Ja Necu volim. Meni kad je dvoje dragih ljudi… Ja ću ovaj put da sačuvam Jelenu jer je znam duže i uvijek šaljem muškarce, nadam se da Neca neće to da mi zamjeri – govorila je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

