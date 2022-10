“SVE RADIM PLANSKI!” Čorba pred kamerama otkrio zbog čega je poslao Maji LJUBAVNU PORUKU!

Stefan Milošević Panda, voditelj RED televizije, otišao je na otvaranje restorana Milana Jankovića Čorbe. On je sa bivšim zadrugarom razgovarao o otvaranju ketering servisa, kao i o pozdravima koje je uputio bivšoj devojci, a sada drugarici, Maji Marinković, učesnici aktuelne sezone Zadruge.Kad smo kod keteringa, ima komentara da je ketering startovao jako dobro, da je hrana jako ukusna i to znam jer su zadrugari pričali o tome. Kome je bio rođendan i zašto si osetio potrebu da pošalješ to ili si sve to uradio kako bi poslao jednu specijalnu čestitku – pitao je Panda.Sve radim strateški i planski, našao sam momenat. Svi su bili zadovoljni, a što se pozdrava tiče, Miću, Matoru, Ša i tako dalje – odgovorio je Čorba,piše Srbijadanas

– Baš čudno tepaš Maji Marinković. Cica se odševila pozdravom – rekao je Panda.

– Znam koliko znači ljudima da ih se neko tamo seti. I ona mene često pominje, često čujem Čorba – rekao je Čorba.

