“KO SE BOJI PERE DJETLIĆA?” – Kristijan bivšem cimeru uputio PRIJETNJE, a on napravio SPRDNJU od njega! Poludjet će kad sazna!

Naime, jedan portal došao je do prepiske u kojoj Kristijan upućuje najgnusnije uvrede Zverki, te mu prijeti da se neće provesti dobro, ukoliko bude nastavio da ga spominje u javnosti, prenosi Republika.rs.

– Nema sine robija, za takve kao što si ti, tobom se bave slični tebi, dok tata jede rakove i školjkice – glasila je jedna od poruka, a potom slijedi i nastavak:

– Pi**ice, opet jedeš go*na? Ti se nećeš smiriti dok ti se ne u*erem u život majmune. E, go*ance malo, šmeker degenerik. Dođi šmekeru da snimamo crtani, da ti se cijela nacija smije – napisao je.

Tim povodom kontaktirali smo Zverku, koji tvrdi da se nije uplašio ovih prijetnji, te da je Kristijan poznat kao ,,kriminalac na baterije”.

– Ma smiješna priča, ljubi te brat. Kakav Kristijan, to je onaj Kiki bombona, Kiki na baterije, on je poznat samo kao kriminalac na baterije, ništa drugo. Kristijan mi je prijetio, ali kad sam mu rekao da dođe kod mene u kraj, tu sam, kad god bude htio, ništa poslije toga mi nije odgovorio, smiješna stvar. Ku*či se po rijalitiju i zamajava narod da je on neki opasan robijaš, mislim, na spavanju bih ga udavio, pa makar opet poslije morao da idem u zatvor – rekao je, pa dodao:

– Prišao bih mu, odvalio bih ga sa nečim! Ko se još boji ovih prijetnji Pere Detlića? Nisam prijavio policiji, jer ja njega ne smatram za ozbiljnim, koji još kriminalac ulazi u rijaliti i od sebe pravi sprdnju nacije, oblači se u ženu, šminka se i navlači gaće skroz u dupe, kao tange, da pokaže bulju i umijeće. Smijurija prava – rekao je.

