“ZAKON JE NA MOJOJ STRANI!” Miljana odgovorila Ivanovoj djevojci na PRIJETNJE da će joj ODUZETI malog Željka

Jelena Ilić, devojka učesnika “Zadruge” Ivana Marinkovića, javno je stala u zaštitu svog emotivnog partnera i žestoko oplela po Miljani i Mariji Kulić, koje joj nisu ostale dužne.

Miljana Kulić je odgovorila na optužbe i provokacije djevojke Ivana Marinkovića, a na početku se osvrnula na njenu tvrdnju da joj roditelji “aplaudiraju zbog nekoliko a.ortusa godišnje”.

– Roditelji mi ne aplaudiraju zbog mojih kiretaža, roditelji su podržali moju prvu trudnoću jer može da se desi da nikada ne ostaneš trudan, poslije prve kiretaže. Nisam koristila kontracepciju jer ima mnoštvo nus-efekata, a ta dotična neka brine o svom potomstvu – počela je Miljana, koja smatra da joj se Ivanova djevojka “nakačila na grbaču” samo kako bi se domogla rijalitija.

– Što se tiče te paćenice i bolesnice, vidim da ju je onaj klošar Ivan dobro posavjetovao, želi samo da se dokopa rijalitija. Navikla sam da ulaze preko moje grbače, nek razmišlja o svom potomstvu, o tome što ne mogu da imaju djecu. Vjerovatno je Ivana Bog kaznio što o svoje dvoje djece ne vodi računa. Svakog dana im dolazi policija na kuću, jer se stalno biju… Ona je za “Lazu Lazarevića” spremna otkad, ovo je zadnji put da je komentarišem, toj paćenici neću više da dajem na značaju. Bolesnica!

Na Ivaninu opasku da se Miljana tek ponekad “sjeti da je majka”, Kulićeva odgovara:

– Ja se bar sjetim da sam majka, a njen Ivan se za četiri godine nije sjetio da je otac. A to što priča za prvo dijete, i to laže, da im je jedini problem to što sa mnom ima drugo dijete. Lena se stidi Ivana jer je alkoholičar, nije je vidio dugo. Njega ne gleda, već Rašu gleda kao oca – kaže Miljana, koja se još jednom osvrnula na Ivaninu prijetnju da će joj ona i Ivan oduzeti sina Željka.

– Da mi oduzme dijete niko ne može, Jelena može samo da mi pop*ši k*rac. Na DNK mogu da ne pristanem, četiri godine nije htio na DNK, sada je zakon na mojoj strani. Kakva god da sam, ja sam tom Željku i otac i majka, roditelji mi pomažu, što je normalno, kao i svakoj drugoj mladoj majci. Ivan je i sam priznao da o Željku nema nikakve emocije, niti će ga vidjeti, ja to više ne dozvoljavam, isto kao Goca! I bolje je tako, ko bi dijete mogao da pusti na vikend kod ludog Ivana i Jelene, koji se biju, piše Srbija danas.

