DEJAN U ESMISIJI SAZNAO DA SU DALILA I LUKA RASKINULI: Svi su odmah primijetili čudnu reakciju

Voditeljica Dušica Jakovljević je sinoć u studiju ugostila Miljanu Kulić i Dejana Dragojevića. Miljana je pričala o svom oporavku, a potom je Dejan otkrio kako izgleda njegov dan sa Davidom Dragojevićem.

Ja kad otovrim oči, prvo vidim Davida. Tjera me da trčimo. Ali kad vidim napredak, bude mi drago – ispričao je Dejan.

Samo ti pucaj – dodala je Miksi.

Dušica je najavila nekoliko vijesti sa portala Pink.rs, između ostalog i onu da su Dalila Dragojević i Luka Nikolić raskinuli.

Mnogo mi je žao. Dejane, nemoj da plačeš – našalila se Miljana.

Ja volim na Pink.rs da uđem, stvarno bude jaka vest, kad Milan onako najavi… – dodao je Dejan.

Dejane, kako ti se čini Aleks u “Zadruzi”? – pitala je Dušica.

Drago mi je da vidim napredak. Komentari stručnog žirija, svako je rekao nešto što bih ja rekao. Iako pokušavaju da je slome, ona uspijeva. Sigurno joj je teško, ali bolje da plače sa strane, nego pred njima – rekao je Dejan.

Dejan mnogo voli Aleksandru. Ja sam sve Dejanovo preživljavala kao meni da se dešava. Podržavala sam ga, drago mi je što je on pobijedio, stvarno je dobar rijaliti igrač. Ali sam malo ljuta na Aleks zbog toga što je u dobrim odnosima sa Ivanom Marinkovićem. Svi znaju šta je pričao o meni. Želi djetetu da nema ni majku, pored toga što nema oca, rekao je da bi želio da umrem. U “Zadruzi” sve što priča laže. Naša veza je trajala dva mjeseca, odnose smo imali u krevetu. Sve je radio zarad rijalitija. Kad su me roditelji podržali za trudnoću, on mi je okrenuo leđa. Mnogo sam ljuta na Aleks – pričala je Miksi.

Ali da si ti u rijalitiju, nađeš se u pušionici, zvala bi ga da pričate. Šta ako spustiš loptu sa Ivanom? – pitao je Dragojević.

Da li ja to odgovaram novinaru Pink.rs? Ne bih spustila loptu sa njim – odgovorila je Kulićeva.

Aleksandra je imala rasprave sa Ivanom, ali ja sam joj rekao da bude dobra sa njim – ispričao je Dejan.

Krivo mi je, osjećam se izdano od strane nje – nastavila je Miksi.

Oni su se svađali prvih nedjelju dana, a onda joj je on dao da jede. Bilo mi je drago. U tom trenutku, kad ja ne mogu da pomognem, bilo mi je drago. Bio sam ljut i na Miljana, kad ustane da je brani, bude mi drago – rekao je Dejan.

Znači hoćeš da kažeš da gleda sebe. I ja ću tako. Ja sam posljednji put imala kontakt sa njim kad sam ga zvala da vidi Željka, išao je kod djevojke Jelene koja ga gađa makazama u Leskovac, svratio je… – nastavila je Kulićeva i krenula da plače.

Printscreen Pink.rs

Kad me Željko pita gdje mu je tata, ja mu kažem da je u Americi. Ja računam da Željko nema oca. Mnogo je loš čovjek, dobar je igrač – ispričala je ona, piše Novi.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari