“STARATELJSTVO IMA MARIJA KULIĆ!” Ivana zadrugari OSUDILI, Lepi Mića VELIČAO Miljaninu MAJKU

Tokom emisije “Izbacivanje” Ivan Marinković nastavio je razgovor sa Lepim Mićom i Miljanom Vračevićem o Miljani Kulić i njihovom zajedničkom djetetu, Željku, u čijem odrastanju Marinković nije učestvovao.

– Njega čovjeka uopšte ne zanima ta priča, on se čovjek povukao u svoj život. On je sebi našao mirnu luku i svoj život – rekao je Miljan.

– Ne može da ga ne zanima – ubacio se Smiljić.

– Njega ne zanima da priča sa Miljanom, nego sa Željkom – rekao je Mića.

– Al on ne može da priča sa njim dok on ne napuni 18 godina – dodao je Vračević.

– Marija i Siniša jesu za to, ali su svjesni da kad sam bio u Nišu… – rekao je Ivan.

– Marija, kao baka se bori i kida da to dijete što prije dobio krov nad glavom i da bude bezbjedno. Zato je ona uvijek bila u svađi sa Miljanom – rekao je Mića.

– Jeste ona napravila, nisu oni, ne zaje**vaj – ubacio se Mikica.

– Štanca pare, pa daje Bebici. Je l’ imaš tu potrebu, izvoli reci mi šta imaš. Ako možeš normalno da razgovaraš, a ako ne, imaš crni sto, kad ona dođe, ti pričaj – rekao je Ivan.

– Neću da mešam odnos Miljane i Ivana, ja pričam o starateljstvu nad djetetom – rekao je Mića.

– Starateljstvo ima Marija Kulić – ubacio se Ivan.

– Ja želim da dijete ima i oca i majku i da odrasta uz oba roditelja – rekao je Mića.

– Ja sam želio da dijete ima oca, poslije godinu dana, a oni su se sjetili poslije četiri godine kad je izašla iz rijalitija, da vidi otac, a do tada je bilo zanimljivo da se priča: “Nn otac” – rekao je Ivan.

– Kad sam ja pitao Mariju: “Šta ćeš ti ovdje?”, ona mi je tada fino rekla da je ovdje da bi kontrolisala i Miljanu i Željka i tu je od srca da se izbori, ja to poštujem. Miljanu podržavam jer se i ona bori, ali ona želi da to dijete živi u raju. A sada, što ona ima problem sa njim, to ne znam – rekao je Mića.

– Ona bi samo neko da je voli – rekao je Ivan.

– Da li bi on bio ovjde da nije Miljani napravio dijete – pitao je Miljan.

– On je ovdje bio prije Miljane. Bio je na “Farmi” – rekao je Mića.

– Poslije “Farme” sam opet ušao, a nisam je ni znao – rekao je Ivan.

– Miljana je lav, Miljana nije škrta, Miljana je drugar i neviđeni kralj. Ja pričam iz svog ugla – rekao je Mića.

– Je l’ je znaš ti napolju ili odavde – ubacio se Marinković.

– Ne, samo ovdje, pričam iz mog ugla – rekao je Mića.

– Pa ne znaš je ni ti napolju – ubacio se Mikica.

– Dovoljno mi je bio tamo da vidim, kod nje kući – rekao je Ivan.

– Ja sam bio tom djetetu na rođenju i na krštenju. Ne mogu ja da ocjenim za tri sata sjedenja kako oni žive. Žive u kući tamo – rekao je Mića.

