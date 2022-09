Jelena Maćić osulja paljbu po djevojkama iz provincije: Njima je samo da se vjenčaju, ne biraju sredstva!

Šminkerka Jelena Maćić gostovala je u Realnoj priči na Kurir televiziji gdje je progovorila o udaji, djevojkama iz unutrašnjosti, ali i muškarcima. Naime, ona je navela da najveću šansu za udaju imaju djevojke iz unutrašnjosti i da one ne biraju sredstva, a potom je ispričala priču koja joj se mnogo puta desila.

– Svi moji prijatelji su se oženili na sljedeći način. Po pravilu su sve iz unutrašnjosti, a mnogo vole da studiraju ekonomiju i prava. Uzaludno, žena pravnik, pa sestro slatka daj mi jednog svjetskog advokata da je došao iz Srbije. Svi znamo kako se zovu muškarci, ali nema ni jedne žene. Advokatura je muški svijet, ne znam šta će tu. Možda da budu u pravnoj službi i da čekaju da ih direktor kr.sne – rekla je Maćić.

– Da se vratimo mi na te djevojke iz unutrašnjosti. One tako dođu skockane i sređene. Tačno one znaju gdje treba da se pojave. Ona je došla da se uda. Djevojke u Beogradu nemaju šanse protiv njih. Ta djevojka je spalila sve mostove iza sebe, ona se u selo ne vraća. Ti sestro sa Dorćola, iz blokova, živiš sa roditeljima i taj stan ćeš da naslijediš. Ja sam došla ovdje da se udam i čisti se. To tako funkcioniše – rekla je Maćić.

– One tako dođu i skroz su skoncentrisane na to. One imaju tu beskrajnu energiju i strpljenje da sjede, prekrste ručice i rašire one očice i samo trepću. Riječ ne progovaraju – rekla je Maćić.

Voditeljku Isidoru Lukić interesovalo je kako to muškarcima može da bude zanimljivo, pa je Jelena to bliže objasnila.

– Muškarcu to imponuje, hrvao se sa nekom tri godine i odjednom tišina. Njemu to prija. On se ne ženi zato što se zaljubio nego zato što mu je vrijeme. Pobogu, udaje se ona koja se našla pored muškarca koja se zatekla tu kad je on shvatio da mu je vrijeme da se ženi. Muškarac se ženi sa odgovarajućom, a zaljubljuje se kasnije u neku drugu. Ta druga je neka sa kojom se hrvao – rekla je Maćić.

– Da li si ikada obratila pažnju kako muškarci izgledaju u kafanama? Dakle, do ponoći đene, đene. Međutim, kada krenu oni “patos hitovi”, kažu “konobar, daj flašu”. Ja obožavam da ih gledam. Krenu da piju, a izraz lica kao da mu je neko sa oproštenjem go.no stavio pod nos. On ne uživa u tome, nego kao da ga je sva muka ovog svijeta stisla i on pjeva na sav glas o nekoj nesrećnoj ljubavi. On pjeva o onoj sa kojom se nikada nije oženio. Kako ja da izađem uveče kada su 90 posto muškaraca nesrećni i samo što suzu ne puštaju. Gdje je tu provod – rekla je Maćić.

– Tu su sada i ove “gluhonijeme” koje ne piju alkohol, dok se ne udaju. Konobar im prilazi i pita ih šta će da popiju, a one tu kažu pa multivitaminski sok. Uglavnom kada ustanu da igraju to je samo par pokreta, pa se vrate dole jer ne smiju da se znoje – rekla je Maćić.

– Onda taj čovjek je nju ozbiljno shvatio jer pomisli u sebi “evo konačno neko ko me cijeni”. Ona njega gleda kao Boga, kakvu god glupost da napravi one kažu “ljubavi, ti si u pravu” – rekla je Maćić.

– Onda one tu njima pumpaju ego i on nju konačno izvodi u društvo. On nju tu predstavi, a ona ne progovara i samo ga gleda ko tele. Za stolom su “vrištulje” kao što sam ja i par takvih. Sad njemu to imponuje jer razmišlja ‘vidite kakvu ja imam, a kakve vi’. Kada dođu kući ona njemu priča kako je bolji od ovih drugih jer mora fizički da ga odvoji. Mora da ga ubijedi da to nije njegov nivo – rekla je Maćić.

– Ako ja njoj ne zapamtim ime, a vidim je 3 puta on se ženi. Kada se oženi poslije mjesec dana ona progovori i one ne pričaju malo. To je profesionalna udavača, ali to ne možeš muškarcima objasniti – rekla je Maćić, piše Kurir.

