“IZGLEDA KAO SPREMAČICA, ISPADA SMIJEŠNA!” – Zadrugari osuli paljbu “Ovoliko da se PONIŽAVAJU zbog njega”

Tokom emisije “Gledanje snimaka” zadrugari su imali priliku da vide kako Marko Marković i Ana Spasojević tokom žurke odlaze kod hotela “Zadruga” i pokušavaju da se sakriju od kamera.

Marko je prvi dobio riječ da komentariše.

– Ovo je bilo pred kraj žurke, ovo je ono što je Mića rekao. Prošetali smo se, ćaskanje malo. Rekao sam da mi prija, stvarno se družimo – rekao je on.

– Ovo nije prvi put da mu naslonim glavu, šetamo i družimo se – dodala je Ana.

– Ja mislim da nema kamera da bi se oni j**ali na keca. Malo glume, drže se do granica kao da se ništa ne dešava, a vide se kad ona nasloni glavu na rame i nađe se u svkaoj pjesmi – pričao je Lepi Mića.

– Ovo je bila pjesma od Sandre Rešić, dobro greška si, ali griješit ću ja opet – dodala je Spasojevićeva.

– Njima to odgovara, uživaju u patnji i nadanjima. Imaju pravo, neka rade šta hoće. Jedna drugu eliminišu, blate da bi odustala druga. Večeras će biti sa Milicom, sutra sa Anitom, ali to je Marko. Mislim kad bi se ugasile kamere da bi tu bilo svašta – nastavio je Mića.

– Pokušat ću da uvijem u foliju… Da se druže, druže se. Marku je sve ovo igra, prija mu da mu prilaze djevojke, a Ana nije odustala. Ona se ne trka sa drugim djevojkama. Ona je svjesna da sa Markom neće ući u vezu, jasno joj je da se Marko igra sa djevojkama, rekla mi je to. Maja je rekla da ne pokreće priču i ne ulazi dublje sa Markom, jedino bi Anita ušla. Djevojke koje su svjesne sebe ne žele da se upuštaju u nešto što nije sigurno. Ja nju savjetujem da ne provodi previše vremena sa njim. Meni je zasmetalo kad je karakterišu kao spremačicu, ispada smiješno. Iako nije tako, djeluje tako – pričao je Ša.

– On samo da se okrenuo da je poljubi, uzvratila bi – dodala je Miljana.

– Moje skromno mišljenje, koliko sam pričao sa Anitom i Milicom, siguran sam da je Milica zaljubljena u Marka, sad vidim i da je Ana. Anita mi je jednom zaparala uši, što se tiče Maje može, ali samo da ne budu Ana ili Milica. Mislim da Ana iskreno gaji emocije prema Marku, sve je okej da se igra, ali da on ne može da se odluči. Barem neka prepolovi – govorio je Mikica.

– Mene samo interesuje da li su ove djevojke normalne? Po cijelu noć gledamo klipove, kako se one osjećaju? Ovdje ima lijepih momaka, nije on jedini da se ovoliko ponižavaju. Ja ovo u životu nisam vidjela, ne mogu da vjerujem. Marko jeste lijep, možda zanimljiv, ali ima toliko momaka – komentarisala je Aleks Nikolić.

– Sve vrijeme komentarišemo da li su ove djevojke normalne. On nije rekao da neće ništa, nego 99% da će to da prestane. Sve kao čekaj da prođe vrijeme… Zašto osuđujemo djevojke, kad on nijednoj ništa nije rekao? Djevojke su se zaljubile, brate – pričala je Cveta.

