“MUKA MI JE OD FILIPA I DEJANA” MAJA OPLELA PO ZADRUGARIMA: Otkrila nepoznate detalje, EVO ŠTA JE REKLA O DALILI

Ona je istakla kako je nju njen bivši momak Marko Janjušević Janjuš u prošloj sezoni ovog rijalitija, konstatno kačio, te je i istakla da joj nije u redu da se sve “slomi” na njoj.

-Ne smara mene to (Car) zbog ovoga (srce). Mada Janjuša sam prošle godine kulirala, bila sam sa Filipom, a čovJek mi se non stop kačio. Ja kad bih pokazala da neću komunikaciju i to, to bi bilo gore nego…Neko nametanje, neke smicalice, ali baš ne bih volJela. Tako mi je mirna glava, je**te. Ja bih voljela da ostane ova ekipa što je sada – rekla je Maja. prenosi “Novi“.

-Znaš da ne ide tako – rekao je Marko.

-Muka mi je više od Dalila, Dejan, Car. Treba nešto novo…Ja nisam psihički jaka, znaš ti šta sam ja sve prošla. Nisam nikada imala neku pauzu da se odmorim. Ovo sa Pecom što se desio je bio veći skandal nego ovi ovde. Meni retko neko, ko meni? Kako? Je l’ tebi to normalno iskreno – pitala je Maja.

-Nemoj da me zaje**vaš druže, kako da bude normalno. Ne bi oprostio da je Anđelina Džoli – rekao je Marko.

-Ne može mene toliko neko da poremeti i taj ulazak kad se doživi, kao uvau, poslije pet minuta je taj neko isti kao i mi. Još sam ja vjeruj mi i normalna – rekla je Maja.

-Maki, ti si ovako skroz okej, društvena osoba. Tebi je jedino problem kada uđeš u neku vezu i postaješ druga osoba u odnosu na ovu – dodao je Marković.

-Ništa ja nisam radila dok oni nisu počeli. Ja nemam šifru i papir da sam luda. To žene rade i napolju, a na meni se lomi jer je javno. Ja nikad prvog nisam sj**ala – rekla je Maja.

-Ti ovdje imaš 60 ljudi, kamera koliko ima i prate milioni ljudi. Svaka osoba, gde radi i to radi, radi i napolju. Okej, ako izuzmemo komentarisanje. Ovde ljudi nemaju prilike da vide šta radi Maja Marinković napolju, nego imaju ovdje. Možda to radi hiljadu nekih žena, ali ljudi za to ne znaju. Ali, ti druže kad vidiš Maju Marinković odmah ide: “Jao, vidi ovo” – objasnio je Marko.

-Evo ti na primjer. Da sam ja na mjestu, da legnem u jedan krevet sa jednim muškarcem, pa sa drugim, bila bi najveći ološ i ku**a, a ništa se ne dešava u tom krevetu. Zato što moje ima težinu – rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Facebook komentari