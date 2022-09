AFERA “AFTER” JOŠ UVIJEK TRESE BIJELU KUĆU: Anđela se pravda zbog priča da je bila sa Janjušem i Carem, MAJA SUMNJA U TO!

Ko ti drma kavez – pitao je Darko, piše Pink.

Ne znam, sama sebi – rekla je Anđela.

Ukoliko je istina na tvojoj strani, zbog čega ti toliko smeta ispitivanje aftera sa janjušem i Carem? Plakala si zbog toga – pitao je Darko.

Nisam zbog toga, nego što se nisam snašla. Smatram da je to glupost, jer se pravi od muhe slon – rekla je Anđela.

Kako bi reagovala kada bi saznala da se oglasio Filip Car i sve priznao šta se dešavalo – pitao je Darko.

Ne znam šta je on rekao, jer nije bilo ničeg – rekla je Anđela.

Maja je pokušala da te ponizi i da si im ti bila prolazna stanica. Šta im je onda bila Maja – pitao je Darko.

Ne može mene niko da ponizi, Maja i ja smo to rešili. Ja nisam bila ni sa jednim ni sa drugim – rekla je Anđela.

Kako si mogla da riješiš neke stvari sa Majom, kada je pokušala da te diskredituje, a ti si za nju rekla da je obična ku**a – pitao je Darko.

Maja i ja smo se upoznale prije ovog rijalitija i ona mi je draga svakako – rekla je Anđela.

Moram da ti kažem nešto, moja greška je što sam komentarisala uopšte tu situaciju. Ja sam u trenutku odreagovala burno, a nisam trebala, jer su to za mene završene priče…Ljudi su imali iz priloženog da vide na tuđim greškama, opet sam obnovila taj odnos, pa sam pogriješila. Ja kada pogriješim, ja priznam, nije problem – rekla je Maja.

Ti si rekla da Anđela nije dostojna tvoja zamjena u očima Janjuša i Cara – rekao je Darko.

Da, rekla sam to. Vidjele smo se u spoljnom svijetu, slučajno na nekoj žurki. Ja sam prenaglila i pogriješila. Ispeglale smo situaciju. Ja ne mislim da je to bila samo bleja, ali ne želim da dajem na značaju takvim ljudima. Spustila sam loptu, ona je to prihvatila – rekla je Maja.

Mislim da treba da kaže šta se desilo, ko kako je*e i tako dalje. On se oglasio, ja znam njega, to je recka – ubacio se Mića.

Nije bilo ništa, ne znam šta je on izjavio – rekla je Anđela.

Je l’ bilo droge, kar**a – pitao je Mića.

Ne. Ja sam se vidjela sa njima, jer sam ja tako to htjela. Niko meni nije držao upute, ja ću da radim onako kako se osjećam – rekla je Anđela.

