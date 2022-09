“DEFINITIVNO IMA FETIŠ NA OŽENJENE I ZAUZETE MUŠKARCE!” Ćertić se obrušio na Maju, pa pomenuo Bugarinovu ženu

Tokom emisije “Gledanje snimaka”, voditelj Milan Milošević je nakon odgledanog priloga u kom Uroš ljubi Maju, dao reč Ćertiću i Marinkovićevoj.Šta se dešava između tebe i Uroša? – pitao je Milan.

– Pa ne dešava se ništa, mi smo drugari i družimo se. Ovde smo se upoznali, ali sam ja znala ko je on i on je pratio mene. Nemamo simpatije nikakve, on me je poljubio prijateljski, ja sam tako u mom slučaju shvatila – rekla je Maja.

– Ne možeš da sakriješ da ti Maja baš prija – obratio se Milan Ćertiću.Upoznao sam njenog oca na sistematskom pregledu, imamo neke zajedničke prijatelje koje nikad ni njoj ni njemu neću imenovati napolju. Maja mi je simpatična, sve je super. To je neka druga priča, imao sam potrebu da napunim baterije za nešto treće, ne sa njom, to niste ispratili. Savetovao sam je da ne radi opet iste stvari oko čoveka koji je zauzet. Sa razlogom mogu da joj kažem da ima fetiš. Ovde ima mnogo lepih momaka, ali ona vodi priču. Ima ovde jedno 10, 15 devojaka koje bi bile sa mnom, ja napolju imam neku simpatiju i pokazaću vam kako se ponaša muškarac koji ne vara simpatiju, a kamoli devojku, a kamoli ženu. Bugarinova žena je sigurno jako samouverena čim je sa čovekom kao što je on, njih dvoje sigurno imaju dogovor. Što ih je više takvih, žene će ceniti više muškarce kao što sam ja. Ovo vaše je već prešlo granicu. Da je nagrada 17 miliona ja ne bih mogao da radim ovo što ti radiš. Aleksandra će biti primer kako se ponaša devojka u vezi, Mića je primer kako se ponaša muškarac u braku, a ja ću vam biti primer muškarca koji ne vara simpatiju. Neću biti ni sa jednom devojkom do jula – rekao je Ćertić.

– Zvučiš kao neko koga Maja nije izabrala kao broj jedan, kao da si razočaran. Tako mi zvučiš – rekao je Milan.

– Ja imam simpatiju sa kojom planiram da budem kad izađem. Niko ne može ni da mi sedne na krevet, da se coki, mnoge me gledaju, ali ja ću biti primer kako se ponaša muškarac kom se neko jako sviđa napolju. Adriana Lima ne bi mogla da me poljulja – rekao je Uroš.

– Pošto je Maja ovde zavrtela mozak svima. Neću reći da je Uroš odlepio, ali mu se Maja baš dopala. Emil ima svoju taktiku, a Uroš se ponaša kako bih se i ja ponašao. On je uvek tu uz nju, sve prati i zaštitnički je nastrojen. on se brani i kaže da neće – rekao je Ivan.Sa mnom retko ko izdrži – rekla je Maja.

– Ja mislim da, videvši ovaj klip, složila bih se sa tim što je rekao Ivan. Od običnog dodira, pogleda i sprdnje su pucali brakovi. Niko nikome ne može sto posto da garantuje da nešto neće da se desi. Maja me jako iznenađuje, dosta je mirna i mislim da još uvek ima emocije prema Caru. Ona je iskrena i trebalo bi to da kaže, zna i ko kojim očima u nju gleda, sve ona zna. Zna i da se Emil sprdao pa se zaljubio – rekla je Zorica.

– Dešavalao se nedo*ebanim muškarcima koji žene šporete, a lože se na se*s bombe. Sama si me jednom pitala “je l’ sam ti slatka”, i ja sam ti rekao da si slatka – rekao je Ćertić,piše Srbijadanas

