DEJAN DRAGOJEVIĆ NAKON ZADRUGE PROŠAO KROZ PAKAO: Evo šta mu se desilo, pojma nismo imali

– Iskreno nisam. Ja sam stvarno dobro. U početku sam nisam bio. Imao sam napade anksioznosti, imam ih i dalje. Kad uđem u tržni centar, gdje ima ljudi. Gdje god da se pojavim. Mogu da uđem u kafić kad je prazan i nema nikoga, onda može da uđe i autobus ljudi svejedno mi je – počeo je Dejan svoju priču i dodao:

– Kad je pun kafić ja ulazim, pa me pogleda ovaj, pa stane da se slika sa mnom. Onda tenzija za stolicu. Nisam tražio stručnu pomoć, ali me polako popuštaju i ti napadi što sam imao kad sam sa Davidom prvi put otišao u Crnu Goru. Nisam mogao da budem u prostoru tamo gdje smo izlazili, odmah me je znoj oblivao, gužva. Vidim telefoni svi me snimaju slikaju. Sada sam iole okej – ispričao je Dragojević.

Podsjetimo, Dragojević je odmah po izlasku iz rijalitija progovorio o borbi sa ovom bolešću, on je u emisiji “Amidži šou” ispričao da se još nije opustio i da nije još uvijek sumirao sve utiske.

– Ne mogu da izađem na ulicu, ne izlazim iz kola. Ne mogu da se stabilizujem. Imam strah od ljudi, od realnog života. Nisam svjestan svega – rekao je on, piše Republika.

