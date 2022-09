“NE SMETA MI RAZLIKA U GODINAMA!” – Zadrugar JAVNO otkrio SIMPATIJE prema Jeleni – Spremna za NOVU LJUBAV

Gost kod voditelja Miljana Vračevića i Nenada Aleksića Ša u emisiji radio “Amnezija” bio je Bilal Brajlović ili kako se predstavlja u javnosti kao Lil Broks. Pored njega u studiju je bila i Jelena Golubović, a voditelji su ga odmah upitali šta misli o kontroverznoj učesnici “Zadruge”.

– Onaj prvi scenski nastup kad je bio na stolu, prosto nevjerovatan osjećaj… Kad-tad moram doći do tog cilja i to se desilo juče. Šta će njoj neko njenih godina, ne može ni da im se digne? – govorio je Lil Broks.

– Ona je očuvana žena, nije rađala, njegovana, umjetnica… – dodao je Miljan.

– Ja se vidim u nekom pozorištu, volio bih da budem glumac, ona bi mogla da mi pomogne u tome – dodao je Brajlović.

– Jeco, kakav osjećaj imaš kad ti Bilal stisne ruku? Nisam vidio nikad da se ovako smije – pitao je Vračević.

– Hrabar je momak, riječit… Bilal ne bježi, a Ivan Marinković je pobjegao… – rekla je Jelena.

– Gdje si se krila, je l kod Bilala? – zapjevao je Bilal.

– Jeco, da li bi dobila malog Bilala, pa bi se krila? Da li se vidiš sa mlađim muškarcem – nastavio je Vračević.

– To je ipak između nas. Mi smo umjetnici, ne smeta razlika u godinama – odgovorio je Lil Broks.

– Ja ću razmisliti, malo sam zbunjena… Ne mogu da kažem da mi ne laskaju komplimenti… Dečko je talentovan, razmislit ću… Možda bi mi bilo interesantno da probam. Nikad nisam bila sa toliko mlađim muškarcem, ali polaskana sam predlogom. Uzet ću to u obzir. On ima talenta, mogao bi da igra i ozbiljne komade i komedije – poručila je Golubovićeva.

Jelena se pozdravila sa Lil Broksom, a on je ostao sam. Miljan je nastavio da ga ispituje.

– Što se tiče Danijela i njegove Bakše, ti si sa njom provodio vrijeme, njega je to iritiralo. On je provodio vrijeme sa nekom djevojkom, to je Bakši smetalo. Šta možeš da nam kažeš o tome? – pitao je Miljan.

– Ne vjerujem da se Danijel tu iznervirao. Prijateljstvo je iznad svega, treba da bude. Oni nisu fino ni završili kako treba. A Urša je prešla u drugi krevet, jer se naljutila na mene, nikad takve greške ne pravim. Sa Sandrom mi je lijepo da se družim – priznao je Lil Broks, piše Srbija danas.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

