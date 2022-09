OTKRILA NA KOGA JE BACILA OKO – Maja Marinković OTVORILA SRCE i rekla ko joj je NAJBOLJI – Nije Uroš!

U toku je emisija “Zadruga-Specijal”, a voditelj Darko Tanasijević je u svojoj prvoj nedeljnoj šetnji u “Zadruzi 6” porazgovarao sa Majom Marinković.

Ona je na samom početku razgovora otkrila koliko joj je falila Bela kuća.

– Falilo mi je, osećam se sada kao svoj na svome – rekla je Maja na samom početku.

– Hajmo odmah da se osvrnemo na tvoj rat sa Jelenom Golubović – počeo je voditelj.

– Mi se znamo još od “Zadruge 2”, nismo imale gard jedne prema drugoj. Nije mi dala bodove, nisam reagovala, ali je onda rekla da ja ustanem ako me nije sramota. Krenula je sa lažnim moralom, da bi ispala velika u narodu. Ja i kada pogrešim, oni pokušavaju da me ponize, ja ne dam na sebe! Koliko god grešila, to je moja lična stvar i intima…Ne može meni da zamera Jelena Golubović koja je imala se*s u štali sa Čupom. Moraju da shvate da udaraju na pogrešnu osobu – rekla je Maja.

– Ljudi komentarišu, na koga je mislila ili je htela da udari na to da je tvoj brat kao beba ukraden – rekao je Darko.

– Nije mi to palo napamet, ali moguće je jer je jako kvarna, podla i da želi taj sindrom žrtve. Žena ima toliko godina, nema dece, muža. Mislim da je ona jako nesrećna i loš čovek – dodala je Marinkovićeva.

– Ona kaže da si ti pukla što je Anita proglašena za Miss – rekao je Darko.

– Ja nisam plakala. Ja toliko volim sebe, svoj izgled. Ja sam Maja Marinković već godinama, ostvarila sam se, imam ime i prezime. Ja sam jedna.

– Svesna sam kad stanem ko sam i šta sam. Svako ima pravo na ukus i na svoje mišljenje, ali vidi Darko, mene ne mogu da poljuljaju – rekla je Maja.

– Ko te simpatiše možda više – pitao je Darko.

– Matora je rekla da je Uroš izrazio simpatije prema meni – rekla je Maja.

– Baš o njemu sam hteo da te pitam – rekao je Darko.

– Uroš je dobar momak, ali mislim da mu neke stvari nisu potrebne. Njegov sukob sa Jelenom prelazi u ekstrem. Mislim da je dobar momak, ali ja ne osećam ništa ni prema kome…Stvarno sam prijateljski nastorjena, za sada ne osećam tu ljubavnu stranu – dodala je Maja.

– Ima li neko ko te gleda ispod oka – pitao je Darko.

– Mnogi me gledaju ispod oka…Vidim da, koliko god sam zakopala sa Mikijem ratne sekire, sinoć mi je dao četiri. Rekao je Kristijan da je morao da mi da 10 zbog onog nemoralnog što sam ja uradila. I on je uradio nemoralno delo, ali ja njega volim, poštujem…Sinoć mi neki nisu dali bodove jer znaju da sam osuđena u narodu. Ne mogu da skapiraju da ne mogu da me unište – rekla je Maja.

– Ko ti je zapao onako za oko – pitao je voditelj.

– Stani da ti objasnim. Postoje ljudi koji su mi intresantan. Ne postoji ni jedan poseban mladić – krenula je Maja.

– Kako ti se čini Marko Marković – pitao je Tanasijević.

– U ljubavnom smislu ne. To je bilo davno. Nismo mi bili zajedno! Ja Staniju volim i poštujem. Neko će da kaže da sam volela Aleksandru. Veliki pozdrav za Staniju, ali Marka gotivim kao druga, jer on nema energiju za mene…Pozdrav za Cicija, sa njim mi je bilo najbolje. Fizički su slatki, kao iz nekog crtanog filma, ali treba malo veći vajb. To ti je ono, ima slike, nema tona – rekla je Maja, piše Srbija danas.

