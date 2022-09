SUMANUTIH 200 HILJADA EVRA! Kristijan KRIŠOM progovorio o CIFRI, svima “pale vilice”!

Golubović je sjedio u dvorištu sa Božom Džonsom, Miljanom Vračevićem, Robertom Mitrovićem, Ivanom Marinkovićem i Marinom Popović, a onda je počeo da priča o bogatstvu koje posjeduje.

– U satovima imam 200 hiljada. Ne zanima me, ne bih nosio. Prošli put sam donio jedan od 7900 eura i sve su mi razbili… – rekao je Kristijan.

– Da mi neko polupa sat, nije vrijedno. To košuljica, rođendan, nastup, to okej. Šampon za čivavu mi košta 3700 – rekao je on dok su zadrugari zapanjeno slušali, piše Srbija danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari