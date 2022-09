MILICA VESELINOVIĆ ANITI DAJE SAVJETE, ona progovorila o porukama sa Markom, priznala da li je ZALJUBLJENA

Je l’ si se zaljubila – pitala je Aleks.

Nisam, ja znam da kontrolišem emocije… – objasnila je Anita.

A šta ste se vi dopisivali – pitala je Aleks.

Pisao mi je kao je l’ ulazim u “Zadrugu, ko će da me budi, ko će da me pazi i tako to. Ne planiram da se zalijećem – rekla je Anita.

Ako osjećaš sada, budi, pa ako raskinete, raskinete. Nemoj da razmišljaš unaprijed – rekla je Milica.

Već me peckaju za Staniju – dodala je Anita, piše Pink.

Stanija je baš fina djevojka – rekla je Aleks.

Baš zbog toga što sam prošla prethodne sezone, ti kažem… Nisam osjećala tu potrebu. Mi smo od prvog dana bili nerazdvojni, nije dozvoljavao da mi neko nešto kaže – rekla je Milica.

Video pogledajte OVDJE:

