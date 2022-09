NEĆE BITI BEBE… Nakon razvoda od Dejana, Dalilini embrioni UNIŠTENI – Procurili DETALJI sa KLINIKE!

Vicešampionka pete sezone “Zadruge”, Dalila Dragojević pojavila se sinoć u emisiji “Narod pita”. Tom prilikom, ona je odgovarala na pitanja okupljenih novinara, a onda je objasnila i šta se desilo sa embrionima koje su ona i Dejan Dragojević zaledili u jednoj klinici, pre rijalitija, kako bi Dalila išla na vantjelesnu oplodnju, piše Srbija danas.

Podsjećanja radi, dok su bili u braku, Dragojevići su otvoreno pričali o borbi za potomstvo, a kada ga je prevarila sa Filipom Carem, Dalila se svađala sa bivšim mužem oko embriona!

– Nisam kontaktirala kliniku, to je bilo plaćeno do aprila ili maja, čuvanje embriona se plaća godinu za godinom inače… Nisam se čula sa njima, nije produženo tako da se to na neki način, ružno mi je da kažem, ali to se uništi… Nema ništa od toga, ne postoje više – rekla je Dalila.

Facebook komentari